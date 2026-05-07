Senior erschiesst in Linz Ehefrau und Tochter auf offener Strasse

Österreich: Drei Tote nach Schüssen in Linz – Gallery Das Motiv des Schützen blieb vorerst unklar. Bild: dpa Drei Menschen starben auf offener Strasse. (Symbolbild) Bild: dpa Österreich: Drei Tote nach Schüssen in Linz – Gallery Das Motiv des Schützen blieb vorerst unklar. Bild: dpa Drei Menschen starben auf offener Strasse. (Symbolbild) Bild: dpa

Auf offener Strasse wird geschossen. Ein 88 Jahre alter Mann zielt auf seine Ehefrau und seine Tochter. Anschliessend begeht er Suizid. Sein Motiv bleibt zunächst unklar.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im oberösterreichischen Linz hat ein 88-jähriger Mann seine Ehefrau und Tochter erschossen, anschliessend richtete er die Waffe gegen sich selbst.

Am Tatort vor einem Gasthaus wurde ein Abschiedsbrief gefunden.

Der Mann hatte die Tatwaffe Polizeiangaben zufolge legal besessen. Mehr anzeigen

In Österreich hat ein betagter Mann nach Angaben der Polizei seine Ehefrau und seine Tochter auf offener Strasse erschossen. Danach beging der 88-Jährige Suizid, wie die Polizei mitteilte.

Am Tatort vor einem Gasthaus in der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz wurde ein Abschiedsbrief gefunden. Die Polizei äusserte sich zunächst nicht zum möglichen Motiv für die Tötung der 89-jährigen Ehefrau und der 61 Jahre alten Tochter, die in Deutschland gewohnt hatte und zu Besuch war.

Mann besass Waffe legal

Bei der Tatwaffe handelte es sich nach Angaben der Polizei um eine alte Faustfeuerwaffe. Sie wurde am Tatort gefunden. Der Mann hatte sie den Angaben zufolge legal besessen.

Justizministerin Anna Sporrer und Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner äusserten sich laut einem Bericht der Nachrichtenagentur APA betroffen über die jüngste Tötung von Frauen durch einen Mann aus ihrem engsten Umfeld. «Waffen gehören nicht in Wohnungen und nicht auf die Strasse, nicht ungeschützt in den öffentlichen oder privaten Raum», sagten die Sozialdemokratinnen in einer Stellungnahme.