Mann (20) flüchtet mit Tempo 250 vor Polizei – fünf Verletzte

Auf der waghalsigen Flucht vor der Polizei werden am Ende der Raser, seine Beifahrerin, zwei Polizisten und ein weiterer Verkehrsteilnehmer verletzt. Die Liste der Delikte ist lang.

Mit Tempo 250 hat ein 20-Jähriger in Österreich versucht, nach einer Verkehrskontrolle der Polizei zu entkommen. Dabei wurden am Ende fünf Menschen – darunter zwei Polizisten – teils schwer verletzt, wie die Behörden berichteten.

Auf der Flucht ignorierte der junge Mann rote Ampeln, überholte auf der Autobahn auf dem Pannenstreifen und ging auch im Nebel nicht vom Gas. Trotz schlechter Sicht fuhr er laut Polizei 190 Stundenkilometer.

Schliesslich krachte er im Raum Wels in Oberösterreich an einer Kreuzung in mehrere Fahrzeuge, darunter war der Wagen einer Zivilstreife der Polizei. Dabei wurden ein Polizist, eine Polizistin und ein Autofahrer verletzt. Auch der Raser und seine Beifahrerin erlitten Blessuren.

Das Auto war nicht zum Verkehr zugelassen, die Kennzeichen gestohlen und der Raser hatte obendrein keinen Führerschein.