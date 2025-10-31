Österreicher wird 48 Jahre nach Bluttat verhaftet

Trotz eines internationalen Haftbefehls gelang es ihm, der Justiz zu entkommen. Doch fast ein halbes Jahrhundert nach einer Bluttat muss ein Österreicher doch noch seine Strafe antreten. 48 Jahre nach einem tödlichen Streit ist der heute 71-jährige gebürtige Ägypter verhaftet worden. Dies berichtet die «Kronen-Zeitung».
Demnach soll der damals 23-Jährige und sein inzwischen verstorbener Vater in Ägypten den zufällig vor ihrem Haus vorbeigehenden Widersacher erschossen haben, mit dem sie sich um Land stritten.
Nach dem Mord tauchte der junge Mann in Österreich unter und erhielt schliesslich die Staatsbürgerschaft. Doch ein ägyptisches Gericht verurteilte den Mann in Abwesenheit wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu fünf Jahren Gefängnis. Der weltweite Haftbefehl hatte bis jetzt Bestand.
Zum Verhängnis wurde dem 71-Jährigen ein Ferien-Aufenthalt in Italien. Denn der Rentner hatte nicht bedacht, dass Interpol per sogenanntem roten Alarm weiter nach dem Mann sucht.
Nachdem er an der Riviera von Savona ohne Verdacht zu schöpfen mit seinem gewöhnlichen Reisepass in ein Hotel eincheckte, verständigte das Personal die Polizei. Als die Sondereinheit eintraf, war der Mann bereits nach Spanien weitergereist.
Doch bereits wenige Tage später checkte er erneut in dem Hotel ein, wo schliesslich die Handschellen klickten. Nun wartet der Österreicher in der Justizanstalt von Marassi in Genua auf seine Auslieferung.
