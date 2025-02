Mit diesen Okkultgegenständen soll in Österreich eine selbsternannte «Schamanin» ihre wahrsagerischen Kräfte unterstrichen haben. sda

Die österreichische Polizei sucht nach einer selbsternannte Schamanin, die ihre Opfer um Millionen betrogen haben soll. Laut der Polizei soll es auch Betroffene in der Schweiz geben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die österreichische Polizei sucht eine selbsternannte «Schamanin». Diese soll ihre Opfer beklaut haben.

Auch in der Schweiz soll es Betroffene geben.

Bei einer Hausdurchsuchung wurden Wertgegenstände in Millionenhöhe sichergestellt, und ihr Sohn wurde festgenommen. Mehr anzeigen

Die österreichische Polizei fahndet nach einer selbsternannten «Schamanin», der Diebesgut in zweistelliger Millionenhöhe zugeschrieben wird. Gemäss Polizei hat sie wohl auch Opfer in der Schweiz.

Bei einer Hausdurchsuchung in Wien seien in einem Tresor Schmuck, teure Armbanduhren und Bargeld in Höhe eines zweistelligen Millionenbetrags sichergestellt worden – darunter 2,1 Millionen Schweizer Franken, schreibt die österreichische Polizei in einer Mitteilung, die der Keystone-SDA am Montag vorlag.

Auch auf Schmuck hat es die «Schamanin» abgesehen. Im Tresor lag Diebesgut in Höhe eines 2-stelligen Millionenbetrags – darunter auch Bargeld in Schweizer Franken. sda

Am 3. Februar sei der 29-jährige Sohn der «Schamanin», einer 44-jährigen Österreicherin, festgenommen worden. Er sei der Hausbesitzer und wegen Verdachts der Beitragstäterschaft in die Justizanstalt eingeliefert worden. Nach der Frau wird mit einem europäischen Haftbefehl gefahndet.

In einem Fall hat sie einem Opfer mit vorgetäuschten wahrsagerischen Kräften 730'000 Euro Bargeld abgeknöpft. Sie hatte dem Opfer eingeredet, eine nahe Angehörige sei verflucht und hatte deren Tod vorausgesagt.