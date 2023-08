Gilt als Urlaubshochburg von Briten auf Mallorca: Magaluf in der weitläufigen Bucht der Inselhauptstadt Palma. Archivbild: Keystone

Die Polizei auf Mallorca hat fünf Franzosen und einen Schweizer festgenommen, die eine 18-jährige Urlauberin aus Grossbritannien vergewaltigt haben sollen. Die Männer sitzen in Untersuchungshaft.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf Mallorca sitzen fünf Franzosen und ein Schweizer in Untersuchungshaft.

Ihnen wird vorgeworfen, eine 18-Jährige auf ihrem Hotelzimmer vergewaltigt zu haben.

Die Verdächtigen sollen den sexuellen Übergriff mit mit ihren Handykameras gefilmt haben Mehr anzeigen

Wegen mutmasslicher sexueller Übergriffe auf eine junge Britin in Spanien sind fünf französische Touristen und ein Schweizer Urlauber festgenommen worden. Wie die spanische Polizei am Mittwoch mitteilte, soll sich der Vorfall am Montag im Morgengrauen in einem Hotel im Ferienort Magaluf auf der bei Urlaubern beliebten Insel Mallorca ereignet haben.

Spanische Medien berichteten, das Sicherheitspersonal des Hotels habe die Polizei gerufen, nachdem es die um Hilfe schreiende Britin direkt vor dem Gebäude gefunden hätte.

Tat mit dem Handy gefilmt

Berichten zufolge hatte sie zugestimmt, einen der Verdächtigen in sein Zimmer zu begleiten. Dort wurde sie dann mutmasslich von allen sechs Beschuldigten sexuell angegriffen. Die Tat haben sollen sie gemäss der spanischen Zeitung Gemäss «Ultima Hora» mit ihren Handykameras gefilmt haben. Schliesslich gelang es der Frau zu fliehen. Die Polizei nahm die Verdächtigen kurz darauf fest.

Ein Richter ordnete die Inhaftierung der sechs Verdächtigen an, während die Ermittlungen zu den Vorwürfen andauerten. Dies erklärte ein Sprecher der spanischen Guardia Civil, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

Ähnlicher Vorfall vor einem Monat

Nach spanischem Recht umfasst ein sexueller Übergriff eine breite Palette von Straftaten, von Online-Missbrauch und ungewolltem Begrapschen bis hin zu Vergewaltigung, für die jeweils unterschiedliche Strafen gelten.

Erst vor einem Monat kam es an der Playa de Palma zu einem ähnlichen Vorfall, der in Deutschland grosses Aufsehen erregte. Damals hat die Polizei sechs Deutsche festgenommen, denen vorgeworfen wird, am 13. Juli eine 18-Jährige in einem Hotel vergewaltigt zu haben.