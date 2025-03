«Ohne AnNas Stimme hätte ich meine Jugend nicht überlebt»

Sängerin von Rosenstolz: Anna R. ist tot Berlin, 17.03.25: ANNA R. VON ROSENSTOLZ IST TOT Die Sängerin stirbt unerwartet im Alter von 55 Jahren, ihr Management bestätigt die traurige Nachricht SCHOCK FÜR FANS UND WEGBEGLEITER In einem Instagram-Post äussern sich enge Freunde und Bandmitglieder tief betroffen über ihren plötzlichen Tod Mit ihrer einzigartigen Stimme und Präsenz berührt Anna R. seit Jahrzehnten zahlreiche Menschen ROSENSTOLZ: ERFOLGREICHES DUO MIT GEFÜHL Die Band wird mit melancholischen Songs wie «Liebe ist alles» und zahlreichen Nummer-eins-Alben berühmt Das Album «Das grosse Leben» bleibt über zwei Jahre in den Charts und zählt zu den grössten Erfolgen der Band 17.03.2025

Melancholische Pop-Songs wie «Liebe ist alles» machten AnNa R. und ihre Band Rosenstolz berühmt. Nun ist die 55-jährige Deutsche unerwartet gestorben. Fans, Wegbegleiter und Prominente sind erschüttert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ihr Tod kam plötzlich und unerwartet: AnNa R., die frühere Sängerin des deutschen Popduos Rosenstolz, wurde nur 55 Jahre alt.

«Ich werde dich jede Sekunde vermissen», trauert ihr Rosenstolz-Partner Peter Plate auf Instagram.

«Ich werde unseren ersten gemeinsamen Abend niemals vergessen. Wir tranken Schaumwein, du erzähltest mir, du wolltest Jazzsängerin werden, und ich wollte Popmusik machen. Noch in derselben Nacht gingen wir zu mir und nahmen einen Song auf – ich war hingerissen von deiner Stimme, von deiner Art zu singen, von deiner Gabe, jedes unserer Lieder in die schönsten Farben zu hüllen», so bewegend nimmt Rosenstolz-Gründer Peter Plate Abschied von «seiner» AnNa R.

Wie am Montag bekannt wurde, ist die Sängerin am Sonntag völlig unerwartet im Alter von 55 Jahren gestorben. Fans und Prominenten sind gleichermassen erschüttert. Bei Instagram fasst Nutzerin Sandra die Gefühlswelt so vieler Menschen zusammen: «Eine Königin geht, leise und plötzlich und hinterlässt Tausende gebrochene Herzen. Ich werde dich nie vergessen.»

Drag-Künstler und Ex-«Prince Charming»-Kandidat Gino schreibt: «Du hast eine ganze Generation mit deinen Songs berührt. Vielen Dank für all deine Unterstützung.»

«Eine der schönsten deutschen Stimmen singt jetzt im Himmel. RIP AnNa R.», ergänzt Kommunikationsexperte Frank Behrend auf X.

Die Trauer in den sozialen Medien ist immer auch verbunden mit einer grossen Dankbarkeit. So schreibt der im Herbst 2024 zurückgetretene deutsche SPD-Politiker Kevin Kühnert bei Instagram: «Für einen 16-jährigen schwulen Jugendlichen konnte ein Rosenstolz-Konzert in der Wuhlheide im Sommer 2006 mehr Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl wecken, als tausend Kampagnen es je könnten, weil es echt und fühlbar war[].»

Nutzerin tiffy_takes_it_all hätte «ohne AnNas Stimme, eure Musik, [] meine Jugend nicht überlebt. ich bin unendlich dankbar für alles und unendlich traurig».

AnNa R. hat mit Rosenstolz vielen Menschen Hoffnung gegeben. Copyright: imago/Scherf

Alec Vökel von The BossHoss ist erschüttert: «Mein tiefstes Beileid! Das ist furchtbar traurig und ein grosser Verlust. Mit Rosenstolz habt ihr beide deutsche Musikgeschichte geschrieben.»

So manch anderen fehlen ganz die Worte ob des Verlustes. Schauspieler Jannik Schümann und die Band 2Raumwohnung können nur Herzen posten.

Peter Plate und AnNa R.waren «wie Geschwister» und prägten den deutschen Pop in den 1990er und Nullerjahren. imago images/POP-EYE

Peter Plate bleibt nur die Hoffnung, dass seine ehemalige Partnerin auf einer Berliner Wolke sitzt und es ihr gut geht. «Wir haben uns immer als Geschwister gesehen. Was für fantastische Zeiten wir hatten! Wir haben so viel gelacht, auch geweint. Wir hielten uns fest und liessen uns los, als es an der Zeit war.»

Laut «Bild» ging am Sonntagabend um 19.24 Uhr ein Notruf bei der Feuerwehr ein. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt, die Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet und die Wohnungstür versiegelt. Hinweise auf Gewalteinwirkung oder einen schweren Sturz habe es nicht gegeben.