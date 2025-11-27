Ein mutmasslicher Pädo-Sadist, der im Internet unter dem Namen «White Tiger» Kinder missbraucht und in den Suizid getrieben haben soll, wurde bereits 2021 von der Polizei vernommen. Nicolas Armer/dpa (Symbolbild)

Im Fall «White Tiger» haben Online-Sadisten offenbar mehr Menschen in den Tod getrieben als bislang angenommen. Eine grosse Recherche fördert Abscheuliches zutage.

DPA, Agence France-Presse, Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die durch den Fall «White Tiger» bekannt gewordenen Online-Sadisten trieben noch mehr Menschen in den Tod, wie eine Recherche des «Spiegel»-Magazins zeigt.

Demnach soll die Szene um das pädokriminelle Onlinenetzwerk «Com» und die dazugehörige Gruppierung «764» für mindestens sechs weitere Todesfälle verantwortlich sein.

Demnach begingen die Opfer in den meisten Fällen Suizid im Livestream. Zudem soll ein 13-jähriges Mädchen dazu gebracht worden sein, ihre jüngere Schwester zu töten. Mehr anzeigen

In der durch den «White Tiger»-Fall bekannt gewordenen Szene von Online-Sadisten hat es nach einer Recherche des Magazins «Spiegel» mehr Fälle von in den Tod getriebenen Menschen gegeben als bisher bekannt.

Wie «Spiegel.de» am Donnerstag berichtete, gab es neben dem durch Hamburger Ermittlungen bekannt gewordenen Fall in den vergangenen Jahren mindestens sechs weitere Todesfälle. Verantwortlich seien das pädokriminelle Onlinenetzwerk «Com» und die dazugehörige Gruppierung «764».

Dem Bericht zufolge begingen die Opfer in den meisten Fällen Suizid im Livestream. In einem Fall in Leipzig würden die Behörden dem Verdacht nachgehen, dass ein «764»-Mitglied eine 13-Jährige durch verstörende Messenger-Nachrichten dazu gebracht habe, ihre jüngere Schwester zu töten. In einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Kleinzschocher soll das Mädchen im Oktober 2024 die Siebenjährige erstochen haben, als die Eltern nicht zu Hause waren.

In diesem Jugendgefängnis soll der Verdächtige einsitzen. Hahnhöfersand ist eine Elbinsel in Hamburg. IMAGO/BREUEL-BILD

Labile Teenager zu Gewalttaten und Suizid gedrängt

Im «White Tiger»-Komplex hatte die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg im Oktober Anklage gegen einen 21-Jährigen wegen Mordes und fünffachen versuchten Mordes erhoben. Er soll psychisch labile Jugendliche über das Internet zu Gewalttaten gegen sich selbst gedrängt haben, ein 13-Jähriger soll in den USA Suizid begangen haben.

Die Eltern des US-Schülers sagten dem «Spiegel», sie wollten andere Familien warnen. Die Welt müsse wissen, wie gefährlich die Onlinegruppierung «764» sei, sagte die Mutter des Jungen dem Magazin. Die Familie habe alles für den Jungen getan, «wir hatten die besten Voraussetzungen, und trotzdem konnten wir ihn nicht retten.»

Festnahme in der elterlichen Wohnung

Den 21-jährigen Deutsch-Iraner nahm die Polizei im Sommer in Hamburg in der elterlichen Wohnung unter anderem wegen Mordverdachts fest. Er sitzt in einem Jugendgefängnis in Untersuchungshaft. Der mutmassliche Sexualstraftäter hatte zeitweise an einer privaten Hochschule Medizin studiert. Insgesamt werden ihm 204 Straftaten zur Last gelegt, jeweils verübt in mittelbarer Täterschaft.

Die Hamburger Polizei hatte bereits im Jahr 2021 gegen ihn ermittelt. Damals ging es laut früheren Angaben der Staatsanwaltschaft um den Verdacht des Besitzes jugendpornografischer Aufnahmen. Die Ermittlungen seien jedoch nach einer Vernehmung des Verdächtigen wegen Geringfügigkeit eingestellt worden.