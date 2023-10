Vergewaltigungsfall in Darmstadt: Polizei veröffentlicht Fotos des Tatverdächtigen Nach diesem Mann wird gesucht: Das Foto schoss eine junge Frau in Darmstadt, bevor sie vergewaltigt wurde. Bild: Polizei Hessen Die Polizei Hessen veröffentlichte jetzt Fahndungsfotos, um Hinweise auf den Tatverdächtigen zu erhalten. Bild: Polizei Hessen Vergewaltigungsfall in Darmstadt: Polizei veröffentlicht Fotos des Tatverdächtigen Nach diesem Mann wird gesucht: Das Foto schoss eine junge Frau in Darmstadt, bevor sie vergewaltigt wurde. Bild: Polizei Hessen Die Polizei Hessen veröffentlichte jetzt Fahndungsfotos, um Hinweise auf den Tatverdächtigen zu erhalten. Bild: Polizei Hessen

Eine junge Frau wird im deutschen Darmstadt vergewaltigt. Bei der Suche nach dem mutmasslichen Täter veröffentlicht die Polizei jetzt ein Foto, welches das Opfer noch kurz vor der Tat mit dem Handy machen konnte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Polizei der deutschen Stadt Darmstadt fahndet nach einem rund 30-jährigem Mann, der eine Frau vergewaltigt haben soll.

Der Vorfall ereignete sich bereits im November 2022, die Suche nach dem Täter blieb aber erfolglos.

Eines der Fahndungsfotos konnte das Opfer, eine damals 23-jährige Frau, noch kurz vor der Tat mit dem Handy schiessen. Mehr anzeigen

Der Fall liegt fast ein Jahr zurück, ist aber immer noch nicht geklärt. In der Nacht zum 24. November 2022 wurde eine damals 23-jährige Frau in Darmstadt im deutschen Bundesland Hessen Opfer einer Vergewaltigung. Weil die Suche nach dem Täter bis heute keinen Erfolg gebracht hat, wenden sich Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt an die Öffentlichkeit.

Am Dienstag veröffentlichte die Polizei Fotos des tatverdächtigen Mannes, nach dem gefahndet wird. Eines hatte die junge Frau noch mit dem Handy geschossen – und zwar kurz vor der Tat, die sich gegen 3:30 Uhr im Heimgarten zugetragen hat. Ein anderes Foto stammt von einer Überwachungskamera.

Laut Polizeibeschreibung ist der mutmassliche Täter rund 30 Jahre alt, knapp 1,65 Meter gross, dunkelhäutig und trug einen Bart. Da das Foto aber schon rund ein Jahr alt sei, könne sich sein Erscheinungsbild verändert haben.

Die Polizei Hessen und Staatsanwaltschaft Darmstadt erhoffen sich durch den Zeugenaufruf Hinweise auf den gesuchten Mann.