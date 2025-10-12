  1. Privatkunden
Fünfköpfige Familie gerettet Orcas versenken Segeljacht vor Portugals Küste

dpa

12.10.2025 - 16:11

Vor der Küste Portugals häufen sich die gefährlichen Interaktionen. 
Vor der Küste Portugals häufen sich die gefährlichen Interaktionen. 
dpa (Archivbild)

Vor den Küsten Portugals häufen sich dieses Jahr die mysteriösen Zwischenfälle mit Orcas. Ein Ehepaar und seine drei Kinder erleben ein wahres Drama, die Familie kommt aber mit dem Schrecken davon.

,

DPA, Redaktion blue News

12.10.2025, 16:11

12.10.2025, 16:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Vor der Küste Portugals hat sich ein weiterer Orca-Angriff ereignet.
  • Mehrere Orcas haben ein französisches Segelboot mit einer fünfköpfigen Familie an Bord zum Sinken gebracht.
  • Das französisch-portugiesische Ehepaar und die drei Töchter im Alter von acht, zehn und zwölf Jahren blieben unverletzt und konnten gerettet werden.
  • Laut portugiesischer Seeaufsichtsbehörde wurden in diesem Jahr vor den Küsten des Landes bereits 61 Meldungen wegen Orca-Begegnungen ausgestellt.
Mehr anzeigen

Orcas haben vor der Küste von Portugal ein französisches Segelboot mit einer fünfköpfigen Familie an Bord zum Sinken gebracht. Der Zwischenfall ereignete sich etwa 45 Seemeilen (knapp 84 Kilometer) vor der Küste von Peniche, wie die Zeitung «Correio da Manhã» und weitere portugiesische Medien unter Berufung auf die Behörden berichteten.

Die elf Meter lange Jacht «Ti`fare» sei zwar gesunken, die Insassen – ein französisch-portugiesisches Ehepaar und die drei Töchter im Alter von acht, zehn und zwölf Jahren – seien aber mit dem Schrecken davongekommen und unverletzt geblieben, hiess es.

Die Familie, die laut «Correio da Manhã» ihre Reise am 29. September in der französischen Stadt Lorient begonnen hatte, konnte per Funk einen Notruf an das Seenotrettungszentrum in Lissabon absetzen und sich in ein Rettungsfloss begeben. Ein Fischerboot nahm sie an Bord, anschliessend wurde sie von einem Helikopter der Luftwaffe zur Militärbasis Montijo gebracht und später in ein Krankenhaus überstellt.

Rätselhafte Attacken auf Schiffe. Was ist bloss mit diesen Orcas passiert?

Rätselhafte Attacken auf SchiffeWas ist bloss mit diesen Orcas passiert?

Leck im Rumpf der Jacht

Das Drama der französischen Familie geschah bereits am Freitagabend, wurde aber erst am Wochenende bekannt. Die Tiere, auch Schwert- oder Killerwale genannt, verursachten den Berichten zufolge ein Leck im Rumpf des Bootes, das nach der Beschädigung voll Wasser lief und schnell unterging.

In den vergangenen Jahren hatten vor allem Zwischenfälle mit Orcas im Mittelmeer vor der Südküste Spaniens und an der Strasse von Gibraltar für Aufsehen gesorgt. In diesem Jahr häufen sich aber die Berichte aus Portugal. Zuletzt hatten Orcas erst vor einem Monat, am 13. September, vor der Caparica-Küste unweit von Lissabon eine Segeljacht zum Sinken gebracht.

Unglaubliche Aufnahmen. Orca sagt «Hallo» und «Tschüss» – und sorgt damit für Staunen bei Forschern

Unglaubliche AufnahmenOrca sagt «Hallo» und «Tschüss» – und sorgt damit für Staunen bei Forschern

Nach Auskunft der portugiesischen Seeaufsichtsbehörde wurden in diesem Jahr vor den Küsten des Landes bereits 61 Meldungen wegen Orca-Begegnungen ausgestellt. Die meisten Experten gehen nicht von gezielten Aggressionen der hochintelligenten Tiere aus der Familie der Delfine aus. Sie weisen deshalb den Begriff «Attacken» zurück und sprechen von «Interaktionen» oder Begegnungen. Die Ursachen des auffälligen Verhaltens, das erst seit 2020 verstärkt registriert wird, werden allerdings noch untersucht.

blue News auf Spurensuche: Warum geraten Schiffe ins Visier der Orcas?

blue News auf Spurensuche: Warum geraten Schiffe ins Visier der Orcas?

Seit der Pandemie ist die Zahl der Vorfälle zwischen Schiffen und Orcas in der Strasse von Gibraltar explodiert. Was ist mit den Orcas passiert? blue News war vor Ort und kam den Orcas näher – viel näher als erwartet.

29.07.2024

Auge in Auge mit den Schwertwalen. «Das ist einer, der Boote rammt»

Auge in Auge mit den Schwertwalen«Das ist einer, der Boote rammt»

Gefangen im Stillstand. Grüner Schleim, braunes Wasser – diese Orca-Bilder berühren gerade die ganze Welt

Gefangen im StillstandGrüner Schleim, braunes Wasser – diese Orca-Bilder berühren gerade die ganze Welt

Forscher suchen Antworten. Mysteriöse Orca-Angriffe: «Boah, was für ein Riesenvieh!»

Forscher suchen AntwortenMysteriöse Orca-Angriffe: «Boah, was für ein Riesenvieh!»

