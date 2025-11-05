Paar hat Sex im Auto – bei 140 km/h

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Gefährliches Schäferstündchen Paar hat Sex im Auto – bei 140 km/h

Jan-Niklas Jäger

5.11.2025

Ein Mann und eine Frau vergnügten sich in ihrem Auto sexuell – bei 140 Kilometern pro Stunde. 
Ein Mann und eine Frau vergnügten sich in ihrem Auto sexuell – bei 140 Kilometern pro Stunde. 
Bild: Keystone (Symbolbild)

In Deutschland ist ein Wagen aus dem Verkehr gezogen worden, der durch unsichere Fahrweise bei hoher Geschwindigkeit auffiel. Die Ursache: Der Fahrer hatte gleichzeitig Sex mit seiner Beifahrerin.

,

Agence France-Presse, Jan-Niklas Jäger

05.11.2025, 22:30

05.11.2025, 22:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Auf einer deutschen Autobahn fiel ein Wagen durch seine unsichere Fahrweise bei hoher Geschwindigkeit auf.
  • Der Fahrer hatte bei 140 Stundenkilometern Sex mit seiner Beifahrerin.
  • Die beiden wurden von der Polizei angehalten. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Strassenverkehr.
Mehr anzeigen

Sexuelle Aktivitäten eines Pärchens bei 140 Stundenkilometern auf einer Autobahn haben in Münster im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen die Polizei auf den Plan gerufen.

Das Auto des Paars sei auf der A1 «mit unsicherer Fahrweise» unterwegs gewesen, wie die Polizei in Münster mitteilte. Nach einem Zeugenhinweis waren die Beamten auf das rasant über die Strasse flitzende Auto aufmerksam geworden.

Unfall nur knapp vermieden

Der Wagen drohte demnach immer wieder, von der Fahrbahn abzukommen. Ein Lastwagen musste auf den Standstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoss zu vermeiden.

In der Linthebene. Autobahn-Rowdy drängelt, hupt, crasht – und zahlt jetzt über 10’000 Franken

In der LinthebeneAutobahn-Rowdy drängelt, hupt, crasht – und zahlt jetzt über 10’000 Franken

Beim Überholen erkannte der Zeuge schliesslich, dass der Fahrer des Wagens offenbar gerade Geschlechtsverkehr mit seiner Beifahrerin hatte.

Die alarmierten Polizisten zogen den 37-jährigen Fahrer und die 33-jährige Beifahrerin schliesslich auf einem Tankstellengelände in Münster aus dem Verkehr. Den 37-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Strassenverkehr.

Mehr zum Thema

Radikale Stau-Massnahme. Bund will Tempo 80 auf der Hälfte der Autobahnen einführen

Radikale Stau-MassnahmeBund will Tempo 80 auf der Hälfte der Autobahnen einführen

Einige sind richtig teuer. Diese 7 Fehler machst du auf der Autobahn

Einige sind richtig teuerDiese 7 Fehler machst du auf der Autobahn

Horror-Unfall beim Einfädeln. Abbremsen oder Gas geben – so fährst du klug auf eine Autobahn

Horror-Unfall beim EinfädelnAbbremsen oder Gas geben – so fährst du klug auf eine Autobahn

Meistgelesen

Oberstes US-Gericht zeigt sich bei Trump-Zöllen skeptisch
Spektakulärer Münzschatz wird in Zürich versteigert
Paar hat Sex im Auto – bei 140 km/h
Wegen «Shutdown»: An den 40 grössten Flughäfen fallen ab Freitag Flüge aus
Afrikanerinnen bauen Drohnen für Moskau – ohne es zu wissen