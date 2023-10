Marty und Jess Ansen geniessen das Leben in vollen Zügen. YouTube/A Current Afair

Marty und Jess Ansen sind pensioniert. Das australische Pärchen hat aber keine Lust auf ein Altersheim. Stattdessen sind sie nun schon seit über 500 Tagen auf Kreuzfahrt – weil es billiger ist. Ein Ende ist nicht in Sicht.

Als der Lockdown in der Pandemie endet, wollen sich Marty und Jess Ansen aus Brisbane etwas gönnen. Sie besteigen am 16. Juni 2022 die Coral Princess – und leben seither auf dem Kreuzfahrtschiff. Sie bestreiten 51 Fahrten in Folge, und ein Ende ist nicht in Sicht.

Damit sind sie schon länger an Bord als so manches Crew-Mitglied: «Wir heissen die verschiedenen Kapitäne an Bord herzlich willkommen», scherzt Jess im Interview mit dem australischen Sender «9Now».

Es sei billiger auf dem Schiff zu leben als im Betagtenheim, meinen die Pensionäre: Täglich wird für die gekocht und ums Aufräumen müssen sie sich auch nicht kümmern. «Es ist ein Lebensstil», sagt Jess.

«So sollte die Pensionierung sein»

Und weiter: «Du kannst essen gehen, eine Show anschauen, du kannst tanzen gehen. Den Tag über gibt es all diese Aktivitäten. Es ist ein wundervolles Leben.» Ihren Tag beginnt das Pärchen übrigens stets um 5.30 Uhr, wenn sie eine Stunde Tischtennis spielen.

Für Gatte Marty ist das Dauer-Reisen «die perfekte Antwort»: «Du siehst die Welt, triffst diese Leute und schliesst Freundschaften fürs Leben.» Gibt es auch eine Kehrseite an ihrem neuen Leben? «Ja», meint Jess, «den Leuten, die man kennengelernt hat, Ade zu sagen.» Auf dem Schiff kennen die anderen Gäste die beiden: «Sie sind an Bord im Prinzip Prominente», sagt ein Crew-Mitglied.

Das Paar will noch bis zum August 2024 auf der Coral Princess bleiben. Doch dann geht es nicht wieder an Land: Nur das Schiff wird gewechselt. Dann werden sie auf der Crown Princess weiterreisen. «So sollte die Pensionierung sein», freut sich Jess bei ABC. Und Marty ergänzt: «Vorausgesetzt natürlich, dass man nicht seekrank wird.»