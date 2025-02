Zoo Berlin: Panda-Zwillinge Leni und Lotti kuscheln mit Mama Meng Meng

STORY: Dieses Video, das der Zoo Berlin am Freitag veröffentlicht hat, lässt die Herzen der Pandafans höher schlagen. Es zeigt die beiden kleinen Panda-Zwillinge Leni und Lotti gemeinsam mit ihrer Mutter Meng Meng. Die Bären kuscheln miteinander und teilen sich ein Mittagessen aus Blättern. Mit etwas Glück können die Zoobesucher das Familienglück künftig mit eigenen Augen bestaunen. Die beste Chance, die Pandas zu sehen, bietet sich nach Angaben des Zoos am Vormittag. Ansonsten kann es auch sein, dass sich die Bären in den hinteren Teil des Stalls zurückziehen und ihre Ruhe haben möchten. «Leni und Lotti entwickeln sich hervorragend,» erklärte Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem. In den letzten Wochen hätten die Zwillinge alles gelernt, was sie bräuchten, um ihrer Mutter eigenständig folgen zu können. Im Zoo Berlin leben seit Sommer 2017 Deutschlands einzige Grosse Pandas. Am 22. August 2024 brachte Panda-Dame Meng Meng Leni und Lotti zur Welt. Sie waren der zweite Panda-Nachwuchs, der jemals in Deutschland geboren wurde.

