Der Starkoch wurde wegen einer diskriminierenden Stellenanzeige verurteilt. Screenshot Instagram

Starkoch Paolo Cappuccio ist in Italien wegen diskriminierender Personalsuche verurteilt worden. Er muss 6000 Euro Entschädigung zahlen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein italienisches Gericht hat Starkoch Paolo Cappuccio wegen diskriminierender Aussagen bei der Personalsuche verurteilt.

Er hatte in sozialen Medien Bewerber mit Kriterien wie politischer Haltung, Gewerkschaftsbezug und sexueller Orientierung ausgeschlossen.

Dafür muss er dem Gewerkschaftsbund CGIL 6000 Euro Entschädigung zahlen. Mehr anzeigen

Der italienische Starkoch Paolo Cappuccio ist wegen diskriminierender Aussagen bei der Personalsuche verurteilt worden, wie mehrere italienische Zeitungen berichten. Ein Gericht in Trient sprach ihn schuldig, nachdem er im Juli 2025 mit einer äusserst fragwürdigen Stellenanzeige nach Personal suchte.

Konkret stand darin: «Keine Kommunisten, Faulenzer, Alkoholiker, Drogenabhängige oder Menschen mit Problemen bezüglich der sexuellen Orientierung.» Die Anzeige für sein Küchenteam endet mit dem Satz: «Wenn also noch mehr oder weniger normale Leute übrig sind … würde ich mich freuen.»

Der Beitrag bezog sich auf die Suche nach einem Küchenchef oder Konditor für die Wintersaison in einem Vier-Sterne-Hotel in Madonna di Campiglio, in dem er selbst tätig war. Kurz darauf wurde der Post wieder gelöscht.

Vor Gericht argumentierte Cappuccio, der Beitrag habe nicht der gezielten Auswahl von Bewerbern gedient. Die zuständige Richterin wies dies jedoch zurück: Der Post habe eine «abschreckende Wirkung» auf potenzielle Kandidaten gehabt. Zudem habe Cappuccio seine Auswahl nicht anhand objektiver oder fachlicher Kriterien getroffen, sondern anhand von Merkmalen, die tief in die Privatsphäre eingreifen.

Koch muss Entschädigung zahlen

Das Gericht stellte ausserdem fest, dass die Aussagen im Widerspruch zu den in der italienischen Verfassung verankerten Prinzipien von Gleichheit und Solidarität stehen. Cappuccio wurde deshalb dazu verurteilt, dem Gewerkschaftsbund CGIL eine Entschädigung von 6000 Euro zu zahlen.

«Wir kämpfen gegen jede Form von Diskriminierung. Diese Aussagen waren inakzeptabel – und zwar nicht nur im Hinblick auf die sexuelle Orientierung», erklärte CGIL-Anwältin Manuela Faggioni gegenüber «Il Fatto Quotidiano».

Besonders kritisch sei auch die implizite Annahme, dass Menschen mit linken politischen Überzeugungen, nicht-heterosexuellen Lebensweisen oder gewerkschaftlichem Engagement pauschal als untätig oder minderwertig dargestellt würden.

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