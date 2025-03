Papst Franziskus wird derzeit in einem Krankenhaus in Rom behandelt. (Archivbild) Andrew Medichini/AP/dpa

Erneut schlechte Nachrichten aus der Gemelli-Klinik in Rom: Papst Franziskus gerät erneut in Atemnot, zweimal sogar.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Gesundheitszustand von Papst Franziskus bleibt ernst: Am Montag erlitt der 88-Jährige erneut «zwei Episoden akuter Atemnot».

Laut einer Mitteilung des Vatikans musste aus den Lungen des Pontifex «reichlich Sekret abgesaugt werden».

Seit 14. Februar befindet sich der Papst im Gemelli-Krankenhaus in Rom in ärztlicher Behandlung. Mehr anzeigen

Der an einer beidseitigen Lungenentzündung erkrankte Papst Franziskus hat am Montag nach Angaben des Vatikans erneut an Atemnot gelitten. Bei dem 88-Jährigen seien «zwei Episoden akuter Atemnot» aufgetreten, teilte der Vatikan mit. Daraufhin sei er an eine nicht-invasive Beatmung angeschlossen worden. Die beiden Episoden seien durch eine erhebliche Ansammlung von Schleim in seinen Lungen und Bronchialkrämpfe verursacht worden.

«Es wurden zwei Bronchoskopien durchgeführt, bei denen reichlich Sekret abgesaugt werden musste», hiess es in der Mitteilung.

Franziskus sei aber wach und orientiert und kooperiere mit dem medizinischen Personal. Der Papst wird seit dem 14. Februar im Gemelli-Krankenhaus in Rom behandelt. Seinen Ärzten zufolge konnte er den kompletten Sonntag ohne eine Beatmungsmaske auskommen.