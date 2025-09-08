  1. Privatkunden
Beinahe-Unfall nach Heiligsprechung Papst haut Kameramann fast um

Fabienne Berner

8.9.2025

Papst Leo XIV. hat bei einer Fahrt mit dem Papamobil einem Kameramann einen Schlag verpasst – allerdings ohne Absicht. Der 69-Jährige versuchte, aus dem offenen Auto heraus einen Gegenstand aufzufangen.

,

Keystone-SDA, Fabienne Berner

08.09.2025, 21:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Sonntag, 7. September, fand die erste Heiligsprechung des 21. Jahrhunderts statt. 80'000 Gläubige versammelten sich auf dem Petersplatz.
  • Papst Leo XIV. wurde im Papamobil wie ein Popstar gefeiert und mit Plüschtieren beworfen.
  • Beim Versuch, einen Gegenstand aufzufangen, schlug der 69-Jährige einen Kameramann.
Mehr anzeigen

Für die erste Heiligsprechung des 21. Jahrhunderts versammelten sich am Sonntag 80'000 Gläubige auf dem Petersplatz.

Beim Versuch, einen Gegenstand aus der Menge zu fangen, schlug Papst Leo XIV. auf dem Papstmobil versehentlich gegen die Kamera eines Kameramannes, der dabei kräftig durchgerüttelt wurde. Der Papst entschuldigte sich sofort lachend mit einem «Scusa».

Zuvor hatte Leo XIV. zwei Italiener, darunter den Teenager Carlo Acutis, der 2006 mit 15 Jahren an Leukämie starb, heiliggesprochen. Der Vatikan würdigt ihn als «Influencer Gottes», da er bereits zu Lebzeiten das Internet nutzte, um seinen Glauben zu verbreiten.

Bei Fahrten mit dem Papamobil bekommt der Pontifex immer wieder Gegenstände zugeworfen, vor allem Plüschtiere und Fahnen verschiedener Länder. Die Tour über den Petersplatz wird in der Regel vom Vatikan im Internet live übertragen. Dazu steht hinter dem Papst eigens ein Kameramann.

