Von Boston nach HongkongPassagier versucht, während des Fluges die Kabinentür zu öffnen
12.12.2025 - 07:28
Schreckmoment in Tausenden Metern Höhe: Ein Mann soll versucht haben, die Kabinentür eines Flugzeuges zu öffnen. Was dem Verdächtigen nun droht.
Ein Passagier hat auf einem Flug von Boston nach Hongkong versucht, die Kabinentür zu der Maschine zu öffnen. Wie die Hongkonger Airline Cathay Pacific auf Anfrage bestätigte, geschah der Vorfall auf Flug CX811.
Dieser war vorgestern in der US-Ostküstenstadt abgehoben. Nach Angaben der Fluglinie reagierte das Kabinenpersonal sofort auf die Situation, überprüfte die Tür, um sicherzustellen, dass sie sicher verschlossen war, und meldete den Vorfall den zuständigen Behörden und der Polizei.
Passiere oder Besatzungsmitglieder seien dabei nicht zu Schaden gekommen. Das Flugzeug landete laut Cathay Pacific «sicher» gestern am frühen Morgen in Hongkong.
Frage nach Motiv
Nähere Angaben zum verdächtigten Passagier machte die Airline auf Nachfrage nicht. Die Hongkonger Zeitung «South China Morning Post» berichtete unter Berufung auf die Polizei, dass es sich um einen 20 Jahre alten Mann aus China handeln soll. Ihm wird nun vorgeworfen, gegen die Verordnung für Luftfahrtsicherheit verstossen zu haben.
Warum der Mann versucht haben soll, die Tür zu öffnen blieb unklar. Wer laut der Verordnung an Bord eines Flugzeugs vorsätzlich an Bauteilen, Geräten oder Ausrüstungen des Flugzeugs oder an im Flugzeug installierten Systemen hantiert oder diese beeinträchtigt, begeht eine Straftat.
Bei einer Verurteilung in einem Strafverfahren kann dann eine Höchststrafe von zwei Jahren Haft und eine Geldstrafe von 50'000 Hongkong-Dollar (etwa 5100 Franken) drohen.
