  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Von Boston nach Hongkong Passagier versucht, während des Fluges die Kabinentür zu öffnen

SDA

12.12.2025 - 07:28

Eine Maschine der Cathay Pacific hebt in Hongkong ab – auf einem Flug in die Metropole gab es einen Zwsichenfall.
Eine Maschine der Cathay Pacific hebt in Hongkong ab – auf einem Flug in die Metropole gab es einen Zwsichenfall.
Archivbild: KEYSTONE

Schreckmoment in Tausenden Metern Höhe: Ein Mann soll versucht haben, die Kabinentür eines Flugzeuges zu öffnen. Was dem Verdächtigen nun droht.

Keystone-SDA

12.12.2025, 07:28

12.12.2025, 07:30

Ein Passagier hat auf einem Flug von Boston nach Hongkong versucht, die Kabinentür zu der Maschine zu öffnen. Wie die Hongkonger Airline Cathay Pacific auf Anfrage bestätigte, geschah der Vorfall auf Flug CX811.

Dieser war vorgestern in der US-Ostküstenstadt abgehoben. Nach Angaben der Fluglinie reagierte das Kabinenpersonal sofort auf die Situation, überprüfte die Tür, um sicherzustellen, dass sie sicher verschlossen war, und meldete den Vorfall den zuständigen Behörden und der Polizei.

Passiere oder Besatzungsmitglieder seien dabei nicht zu Schaden gekommen. Das Flugzeug landete laut Cathay Pacific «sicher» gestern am frühen Morgen in Hongkong.

Frage nach Motiv

Nähere Angaben zum verdächtigten Passagier machte die Airline auf Nachfrage nicht. Die Hongkonger Zeitung «South China Morning Post» berichtete unter Berufung auf die Polizei, dass es sich um einen 20 Jahre alten Mann aus China handeln soll. Ihm wird nun vorgeworfen, gegen die Verordnung für Luftfahrtsicherheit verstossen zu haben.

Warum der Mann versucht haben soll, die Tür zu öffnen blieb unklar. Wer laut der Verordnung an Bord eines Flugzeugs vorsätzlich an Bauteilen, Geräten oder Ausrüstungen des Flugzeugs oder an im Flugzeug installierten Systemen hantiert oder diese beeinträchtigt, begeht eine Straftat.

Bei einer Verurteilung in einem Strafverfahren kann dann eine Höchststrafe von zwei Jahren Haft und eine Geldstrafe von 50'000 Hongkong-Dollar (etwa 5100 Franken) drohen.

Meistgelesen

US-Influencer feiert Schweizer Tankstelle ab – damit ist er nicht allein
Diese 4 Staaten will Trump angeblich aus der EU herausbrechen
«Bauer, ledig, sucht»-Teilnehmer Adrian stirbt im Alter von 42 Jahren
Shaqiri über seine Auswechslung: «Das war leider nicht abgesprochen»
Shaqiri als Mittelstürmer abgemeldet – ein 18-Jähriger überzeugt

Videos aus dem Ressort

Schweizer Jodeln als Kulturerbe – Unesco entscheidet über Aufnahme

Schweizer Jodeln als Kulturerbe – Unesco entscheidet über Aufnahme

Genf, 08.12.2025: Jodeln als Weltkulturerbe: Die Schweizer Tradition soll nun von der Unesco geadelt werden, mit einer Anerkennung als Kulturerbe der Menschheit. Darüber berät ein Ausschuss der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur bei einer Sitzung in Neu-Delhi. Die Entscheidung fällt bis zum 13. Dezember. Der Eintrag in die Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes soll die Wertschätzung für das Jodeln stärken, heisst es vom Zentrum für Appenzeller und Toggenburger Volksmusik, des Roothuus Gonten. Dabei gibt es auch keine Nachwuchsprobleme. Allein im Eidgenössischen Jodlerverband sind rund 12.000 Aktive und es gibt viele freie Jodlergruppen. Jodeln soll auf Hirten zurückgehen, die sich einst zwischen weit entfernten Bergweiden so verständigt haben sollen.

11.12.2025

Gala im Kennedy Center mit Novum: Trump auf der Bühne

Gala im Kennedy Center mit Novum: Trump auf der Bühne

Washington, 08.12.2025: Donald Trump will auf die Bühne: Der US-Präsident legt in der grössten Kultureinrichtung Washingtons einen ungewöhnlichen Auftritt hin. Anstatt als Zuschauer in der Loge ist er im Kennedy Center als Moderator auf der Bühne zu sehen. Dort werden am Sonntagabend Hollywoodstar Sylvester Stallone, die Rockband Kiss, die Sängerin Gloria Gaynor, der Country-Musiker George Strait und Musical-Schauspieler Michael Crawford für ihre künstlerischen Lebenswerke ausgezeichnet. Bereits am Vortag verleiht ihnen Trump im Weissen Haus Medaillen. Da kündigt er bereits an, dass er als erster Präsident überhaupt bei der Verleihungsgala im Kennedy Center Gastgeber sein werde. Trump sagt, er moderiere auf Wunsch eines bestimmten Fernsehsenders. Am 23. Dezember wird die Gala vom US-Sender CBS ausgestrahlt.

09.12.2025

Gottschalk-Ehefrau Karina: «Er wollte nicht zum Arzt gehen»

Gottschalk-Ehefrau Karina: «Er wollte nicht zum Arzt gehen»

München, 02.12.2025: Thomas Gottschalk hat Krebs. Das enthüllt der Moderator nach Diskussionen um seine jüngsten Bühnenauftritte in einem Interview mit der «Bild»-Zeitung. Darin äussert sich auch seine Frau Karina: «Er wollte nicht zum Arzt gehen», sagt sie. Anfang Juli dieses Jahres habe sie geahnt, dass irgendwas nicht mit ihrem Mann stimme: «Thomas wurde zusehends stiller und blasser und musste öfter zur Toilette. So kannte ich ihn nicht.» Sie habe ihm dann einen Termin in einem Münchner Klinikum besorgt. Die Diagnose: Ein sehr seltener und bösartiger Tumor, der sich aus den Zellen entwickelt und die Blutgefässe auskleidet. Der 75-Jährige musste operiert werden und benötigt Medikamente.

07.12.2025

Schweizer Jodeln als Kulturerbe – Unesco entscheidet über Aufnahme

Schweizer Jodeln als Kulturerbe – Unesco entscheidet über Aufnahme

Gala im Kennedy Center mit Novum: Trump auf der Bühne

Gala im Kennedy Center mit Novum: Trump auf der Bühne

Gottschalk-Ehefrau Karina: «Er wollte nicht zum Arzt gehen»

Gottschalk-Ehefrau Karina: «Er wollte nicht zum Arzt gehen»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Bergsturz. Bevölkerung kann Brienz/Brinzauls ab Samstag wieder betreten

BergsturzBevölkerung kann Brienz/Brinzauls ab Samstag wieder betreten

Tsunami-Welle befürchtet. Nächstes Erdbeben erschüttert Norden Japans

Tsunami-Welle befürchtetNächstes Erdbeben erschüttert Norden Japans

USA. Reddit will Social-Media-Verbot in Australien kippen

USAReddit will Social-Media-Verbot in Australien kippen