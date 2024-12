Am Samstag gab es einen Defekt an der Gondelbahn in Veysonnaz VS. (Archivbild) Keystone

sda

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Gondelbahn in Veysonnaz VS musste nach einem Defekt per Helikopter evakuiert werden.

Die Gondeln haben jeweils acht Plätze und bringen die Passagiere auf eine Höhe von 2121 Metern.

Die Bahn ist ein Eingangstor zum Skigebiet der «4 Vallées». Mehr anzeigen

Passagiere der Gondelbahn von Veysonnaz VS sind am Samstag mit Helikoptern evakuiert worden. Die Bahn stand aufgrund eines Defektes still, wie die Bergbahnen auf ihrer Website mitteilten.

Auf Anfrage von Keystone-SDA teilte das Tourismusbüro von Veysonnaz mit, dass es sich um die Betreuung der Evakuierten kümmere. Für weitere Details zur Panne verweist es auf das Seilbahnunternehmen Nendaz/Veysonnaz NVRM.

Auf der Website präzisierte dieses Unternehmen, dass die Gondelbahn Veysonnaz-Thyon betroffen ist. Sie bietet unter anderem Zugang zur «Piste de l’Ours». Die Gondeln haben jeweils acht Plätze und bringen die Passagiere auf eine Höhe von 2121 Metern.

Die Bahn ist zudem ein Eingangstor zum Skigebiet der «4 Vallées». Die Fahrtzeit beträgt acht Minuten, und die im Jahr 2005 erbaute Anlage kann bis zu 1600 Personen pro Stunde transportieren.

Auf den Websites von Rhône FM und «Blick» sind Bilder und Videos der laufenden Evakuierung mit Helikoptern zu sehen.