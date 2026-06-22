  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Chaotische Szenen in Frankfurt Passagiere sitzen bei Hitze im Flugzeug fest – Airline entschuldigt sich

dpa

22.6.2026 - 19:27

Das Flugzeug stand mehr als eine Stunde nach dem ursprünglich geplanten Abflug noch auf dem Vorfeld des Flughafens.
Das Flugzeug stand mehr als eine Stunde nach dem ursprünglich geplanten Abflug noch auf dem Vorfeld des Flughafens.
dpa (Symbolbild)

Hohe Temperaturen im Flieger verursachen einen Einsatz von Rettungskräften auf dem Vorfeld des Frankfurter Flughafens. Die Airline SunExpress entschuldigt sich. Was ist passiert?

,

DPA, Redaktion blue News

22.06.2026, 19:27

22.06.2026, 20:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Wegen des Ausfalls der Klimaanlage sassen Passagiere auf dem Flughafen Frankfurt bei Hitze im Flugzeug fest – Rettungskräfte waren im Einsatz.
  • Mehrere Passagiere klagten laut Polizei über Unwohlsein und mussten medizinisch versorgt werden. 
  • Die Airline SunExpress hat sich für den Vorfall entschuldigt. Ursache war laut Sprecherin ein technischer Defekt am Hilfsaggregat, das am Boden unter anderem die Klimatisierung sicherstelle.
Mehr anzeigen

Weil die Klimaanlage nicht richtig ging, hat sich ein Flugzeug der Airline SunExpress am Boden des Frankfurter Flughafens stark aufgeheizt: Hitzebedingt hohe Temperaturen im Innenraum des Fliegers sorgten am Sonntagnachmittag für einen Einsatz von Rettungskräften. Mehrere Passagiere in der bereits besetzten Maschine klagten über Unwohlsein, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Main mitteilte. 

Die Airline teilte mit: «Was die Fluggäste an Bord unseres Fluges XQ147 von Frankfurt nach Antalya am 21. Juni erlebt haben, tut uns aufrichtig leid. Wir bitten alle betroffenen Fluggäste in aller Form um Entschuldigung.» Zuvor hatte «RTL» über den Vorfall berichtet. 

Schuld war Defekt an Hilfsaggregat 

Leider hätten einige der insgesamt 189 Fluggäste medizinische Betreuung gebraucht. Nach einem medizinischen Check hätten sie aber noch am selben Tag den Flug in die Türkei antreten können. An Bord waren zudem sechs Crew-Mitglieder. 

Ursache war laut Sprecherin ein technischer Defekt am Hilfsaggregat, das am Boden unter anderem die Klimatisierung sicherstelle. Alle Passagiere und die Crew verliessen die Maschine. Der Flug konnte noch am selben Tag verspätet starten, hiess es. 

Geheime Codes. Was die Crew im Flugzeug sagt – und was du nicht verstehen sollst

Geheime CodesWas die Crew im Flugzeug sagt – und was du nicht verstehen sollst

Airline will Ablauf gründlich prüfen

Der Abflug der Passagiermaschine habe sich zunächst verzögert, hiess es vom Polizeipräsidium. Mehr als eine Stunde nach dem ursprünglich geplanten Abflug seien die Rettungskräfte gegen 15.15 Uhr alarmiert worden. Die betroffenen Fluggäste wurden den Angaben zufolge durch Rettungskräfte vor Ort versorgt. 

«Wir prüfen derzeit den gesamten Ablauf gründlich und ziehen daraus die notwendigen Konsequenzen. Unser Kundenservice-Team kontaktiert derzeit alle betroffenen Fluggäste zu ihrem Befinden und ob sie ggf. weitere Unterstützung benötigen», hiess es.

Mehr zum Thema

Eskalation wegen verpasstem Flug. Wütende Passagiere stürmen Rollfeld – Ryanair-Flieger stundenlang blockiert

Eskalation wegen verpasstem FlugWütende Passagiere stürmen Rollfeld – Ryanair-Flieger stundenlang blockiert

Vorfall am Flughafen Zürich. Edelweiss-Maschine muss wegen renitenten Passagieren ans Gate zurück

Vorfall am Flughafen ZürichEdelweiss-Maschine muss wegen renitenten Passagieren ans Gate zurück

US-Flugzeug sackt plötzlich ab. Passagiere berichten von Drama an Bord: «Es war furchtbar»

US-Flugzeug sackt plötzlich abPassagiere berichten von Drama an Bord: «Es war furchtbar»

Meistgelesen

Darum tappt Putins Luftabwehr immer wieder in Kiews fliegende Fallen
Sie wollen Platz machen für Familien – doch ihre Häuser will niemand
EWZ will Anzeige gegen Limmat-Springer erstatten
Argentinien führt dank Messi – kann Österreich nach der Pause reagieren?
Lösen ausgerechnet chinesische Autos unser Parkhaus-Problem?