Passagiere verlassen auf dem Flughafen von Denver eine American-Airlines-Maschine über die Notrutsche. verlassen Maschine über Notrutsche/Denver Bild: Screenshot Instagram @highlymigratoryfishing

Nach einem Fehlstart am Flughafen von Denver sind Passagiere über eine Notrutsche aus dem qualmenden Flugzeug evakuiert worden. Die Bundesluftfahrtbehörde will den Vorfall untersuchen.

DPA dpa

Der American-Airlines-Flug sollte Richtung Miami abheben – der Startvorgang wurde aber wegen eines «möglichen Fahrwerksvorfalls» abgebrochen, wie die US-Luftfahrtbehörde am Sonntag mitteilte. Die Feuerwehr von Denver löschte eigenen Aussagen nach einen Brand am Flugzeug. Einer der Passagiere musste nach Angaben der Fluggesellschaft mit leichten Verletzungen in ein Spital gebracht werden. Fünf Personen wurden vor Ort untersucht, wie der Denver International Airport mitteilte.

An Bord der Boeing 737 Max 8 befanden sich laut American Airlines 173 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder. «Etwa auf halbem Weg zur Startgeschwindigkeit hörten wir einen lauten Knall», sagte Passagier Shaun Williams dem lokalen Fernsehsender Kusa-TV. «Der Pilot begann sofort mit dem Abbruch des Starts. Man konnte spüren, wie er anfing, auf die Bremse zu treten», sagte Williams.

Die 17-jährige Shay Armistead schilderte der AP Ähnliches. Das Flugzeug habe heftig zu wackeln begonnen und sei auf die linke Seite der Startbahn abgedriftet. «Ich fing an, die Hände meiner Freundin zu halten, ich dachte <Oh mein Gott>», sagte sie. Der Pilot habe das Flugzeug schliesslich zum Stehen gebracht. «Es war einfach schrecklich.»

In einem von lokalen Medien ausgestrahlten Video war zu sehen, wie Menschen mit Gepäck und kleinen Kindern an der aufblasbaren Rutsche im vorderen Teil des Flugzeugs hinunterrutschten. Einige Passagiere stolperten am Ende der Rutsche und stürzten auf das Betonvorfeld. Die Bundesluftfahrtbehörde will den Vorfall untersuchen.