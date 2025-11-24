  1. Privatkunden
Zwischenfall bei Wizz Air Passagiere rennen verpasstem Flieger auf dem Rollfeld hinterher

Lea Oetiker

24.11.2025

Passagiere rennen verpasstem Flieger hinterher

Passagiere rennen verpasstem Flieger hinterher

Zwei Männer haben am Flughafen in Köln einen Notausgang geöffnet und sind aufs Rollfeld gerannt, um ihren verpassten Flug nach Bukarest zu erreichen. Sie wurden gestoppt und wegen Hausfriedensbruch angezeigt.

24.11.2025

Zwei Männer haben am Flughafen in Köln einen Notausgang geöffnet und sind aufs Rollfeld gerannt, um ihren verpassten Flug nach Bukarest zu erreichen. Sie wurden gestoppt und wegen Hausfriedensbruch angezeigt.

Lea Oetiker

24.11.2025, 07:39

24.11.2025, 07:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zwei Männer verpassten ihren Wizz-Air-Flug in Köln, schlugen einen Notschalter ein, um das Rollfeld zu betreten, und rannten dem startenden Flugzeug hinterher.
  • Sie wurden von Flughafenpersonal gestoppt und der Polizei übergeben.
  • Gegen beide läuft nun ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch, und ein Verstoss gegen das Luftsicherheitsgesetz wird geprüft.
Mehr anzeigen

Bei einem Flug der Billigarline Wizz kam es zu einem etwas eher ungewöhnlichen Zwischenfall: Der Airbus A321, welches von Köln nach Bukarest hätte fliegen sollen, war auf dem Weg zur Startbahn, als zwei Männer mit wedelnden Armen über das Rollfeld rannten. Die beiden Rumänen hatten den Flieger verpasst – und versuchten den Piloten zu überzeugen, dass er sie noch mitnehmen soll.

Am Samstag wurde ein Video des Zwischenfalls auf Facebook gepostet. «Wie dumm muss man sein, um so etwas zu tun und zu glauben, dass es tatsächlich funktioniert», kommentiert die Flugbegleiter-Community-Seite, der das Video zugeschickt worden war. «Damit kommst du nicht an Bord, sondern wirst verhaftet oder, noch schlimmer, in ein Triebwerk gesaugt.»

Die Flughafenpolizei übergab die beiden Männer schliesslich der Polizei. Wie die «Bild» vom Flughafen erfuhr, hatten die verspäteten Fluggäste das Glas eines Notschalters eingeschlagen und den Knopf gedrückt, um die Tür zum Rollfeld zu öffnen.

Gegen die beiden Männer wurde nun Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch erstattet. Ein Verstoss gegen das Luftsicherheitsgesetz werde noch geprüft.

