König Charles III. entzieht Andrew Prinzentitel

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Paukenschlag im Palast König Charles III. entzieht Andrew Prinzentitel

dpa

30.10.2025 - 21:25

Paukenschlag im Palast: Prinz Andrew bald nicht mehr Prinz - Gallery
Paukenschlag im Palast: Prinz Andrew bald nicht mehr Prinz - Gallery. Der in Verruf geratene Prinz Andrew ist bald seinen Prinzentitel los. (Archivbild)

Der in Verruf geratene Prinz Andrew ist bald seinen Prinzentitel los. (Archivbild)

Bild: dpa

Paukenschlag im Palast: Prinz Andrew bald nicht mehr Prinz - Gallery. Damals war er noch Herzog von York: Andrew (rechts) mit seiner inzwischen verstorbenen Mutter, der Königin Elizabeth II., und seinem Bruder Charles. (Archivbild)

Damals war er noch Herzog von York: Andrew (rechts) mit seiner inzwischen verstorbenen Mutter, der Königin Elizabeth II., und seinem Bruder Charles. (Archivbild)

Bild: dpa

Paukenschlag im Palast: Prinz Andrew bald nicht mehr Prinz - Gallery. Gestatten, er wird künftig als Andrew Mountbatten Windsor bekannt sein. (Archivbild)

Gestatten, er wird künftig als Andrew Mountbatten Windsor bekannt sein. (Archivbild)

Bild: dpa

Paukenschlag im Palast: Prinz Andrew bald nicht mehr Prinz - Gallery
Paukenschlag im Palast: Prinz Andrew bald nicht mehr Prinz - Gallery. Der in Verruf geratene Prinz Andrew ist bald seinen Prinzentitel los. (Archivbild)

Der in Verruf geratene Prinz Andrew ist bald seinen Prinzentitel los. (Archivbild)

Bild: dpa

Paukenschlag im Palast: Prinz Andrew bald nicht mehr Prinz - Gallery. Damals war er noch Herzog von York: Andrew (rechts) mit seiner inzwischen verstorbenen Mutter, der Königin Elizabeth II., und seinem Bruder Charles. (Archivbild)

Damals war er noch Herzog von York: Andrew (rechts) mit seiner inzwischen verstorbenen Mutter, der Königin Elizabeth II., und seinem Bruder Charles. (Archivbild)

Bild: dpa

Paukenschlag im Palast: Prinz Andrew bald nicht mehr Prinz - Gallery. Gestatten, er wird künftig als Andrew Mountbatten Windsor bekannt sein. (Archivbild)

Gestatten, er wird künftig als Andrew Mountbatten Windsor bekannt sein. (Archivbild)

Bild: dpa

König Charles III. greift bei seinem wegen dem Epstein-Skandal in Bedrängnis geratenen Bruder nun endgültig durch: Prinz Andrew muss den Titel abgeben.

DPA

30.10.2025, 21:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • König Charles III. entzieht Prinz Andrew offiziell seine Titel und Ehrenrechte, er wird künftig als Andrew Mountbatten-Windsor bekannt sein.
  • Andrew muss zudem die Royal Lodge in Windsor verlassen und in ein Haus auf dem Landsitz Sandringham umziehen.
  • Die Massnahmen erfolgen trotz Andrews Bestreitens der Missbrauchsvorwürfe im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein.
Mehr anzeigen

Der wegen seiner Verwicklung in den Epstein-Missbrauchsskandal in Verruf geratene britische Prinz Andrew (65) ist bald seinen Prinzentitel los. Zudem soll er aus dem Luxus-Anwesen Royal Lodge in Windsor ausziehen. Das teilte der Buckingham Palace mit.

König Charles III. (76) habe «ein formelles Verfahren eingeleitet», um Prinz Andrew seine Titel und Ehrenrechte zu entziehen, heisst es in dem Statement des Palastes. Er werde nun als Andrew Mountbatten Windsor bekannt sein. Mehrere Medien wie die BBC und die Nachrichtenagentur PA berichten, dass Andrew keine Einwände gegen die Entscheidung des Königs gehabt haben soll.

Auch sein Pachtvertrag für die Royal Lodge ist den Angaben nach bald Geschichte. Andrew werde in eine andere private Unterkunft ziehen. Medienberichten zufolge wird er künftig in einem Haus auf dem privaten Landsitz Sandringham in der englischen Grafschaft Norfolk wohnen. Die Kosten dafür trägt demnach der König.

«Wir stecken da zusammen drin». Aufgetauchte E-Mail an Epstein setzt Prinz Andrew unter Druck

«Wir stecken da zusammen drin»Aufgetauchte E-Mail an Epstein setzt Prinz Andrew unter Druck

All dies werde als notwendig erachtet, «ungeachtet der Tatsache, dass er die gegen ihn erhobenen Vorwürfe weiterhin bestreitet», heisst es in der Erklärung weiter. 

Wohnverhältnisse als Dauerthema

Die Wohnverhältnisse des Bruders von König Charles III. (76) waren in den vergangenen Tagen verstärkt in den Blick der Öffentlichkeit geraten, nachdem Andrew kurz vor der Veröffentlichung der Memoiren von Epstein-Opfer Virginia Giuffre seinen Titel als Herzog von York und weitere Titel und Ehrungen niedergelegt hatte. Einigen Abgeordneten im britischen Unterhaus und weiteren Kritikern ging das nicht weit genug. Sie forderten eine offizielle Aberkennung der Titel und stärkere Transparenz in die royalen Finanzen.

Er lebt mietfrei in 30-Zimmer-Villa. Prinz Andrew zieht aus – und fordert dafür zwei andere Häuser

Er lebt mietfrei in 30-Zimmer-VillaPrinz Andrew zieht aus – und fordert dafür zwei andere Häuser

Für Empörung sorgte etwa, dass Andrew für die Royal Lodge nahe Schloss Windsor nur die symbolische Miete von «einem Pfefferkorn» im Jahr zahlt, wie die «Times» kürzlich unter Berufung auf den Pachtvertrag berichtete. 

König Charles und Thronfolger Prinz William (43) wollten Andrew Berichten zufolge längst zum Auszug aus der Royal Lodge drängen, scheiterten aber an dem Pachtvertrag. Andrew war nach einer anfänglichen Investition in die Renovierung ein langfristiges Wohnrecht eingeräumt worden, auf das er bisher gepocht haben soll. 

Weinstein und Epstein zu Gast

Der US-Multimillionär Jeffrey Epstein, der sich 2019 in einer Gefängniszelle in New York das Leben nahm, hatte jahrelang einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende Mädchen und junge Frauen zum Opfer fielen. Andrew unterhielt eine enge Freundschaft zu Epstein und ging bei ihm ein und aus. 

Einem BBC-Bericht zufolge soll Andrew etwa vor einigen Jahren Epstein gemeinsam mit dem verurteilten Sexualstraftäter und US-Produzenten Harvey Weinstein in der Royal Lodge empfangen haben. Auch Epsteins Gehilfin und ehemalige Lebensgefährtin Ghislaine Maxwell soll dabei gewesen sein. 

Aufstieg und Absturz des Duke of York. Prinz Andrew – Vom Liebling der Queen zu Macht und Missbrauch

Aufstieg und Absturz des Duke of YorkPrinz Andrew – Vom Liebling der Queen zu Macht und Missbrauch

Die US-Amerikanerin Giuffre warf Andrew vor, sie mehrfach sexuell missbraucht zu haben, unter anderem als sie erst 17 Jahre alt war. Obwohl der Prinz die Vorwürfe bis heute strikt zurückweist, liess er sich 2022 bei einer US-Zivilklage Giuffres auf einen wohl millionenschweren Vergleich ein. 

Seine Rolle als Vertreter des britischen Königshauses hatte er angesichts der Vorwürfe bereits eingebüsst. Trotzdem behielt er einen grossen Teil seiner Privilegien, unter anderem das Wohnrecht im privaten Teil des Windsor Great Parks.

Memoiren von Epstein-Anklägerin Giuffre posthum veröffentlicht

Memoiren von Epstein-Anklägerin Giuffre posthum veröffentlicht

Die Memoiren von Virginia Giuffre sind posthum veröffentlicht worden. Die US-Amerikanerin, die im April Suizid begangen hatte, war eine der bekanntesten Anklägerinnen des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, der 2019 im Gefängnis tot aufgefunden worden war. Auch gegen Prinz Andrew setzte sich Giuffre juristisch zur Wehr.

21.10.2025

Mehr zum Thema

Fatales Treffen wegen Andrew. Als William spricht, kommt es im Königspalast zum grossen Knall

Fatales Treffen wegen AndrewAls William spricht, kommt es im Königspalast zum grossen Knall

Erschreckende Details. Buch von Epstein-Opfer Giuffre erhöht Druck auf Prinz Andrew – und den Palast

Erschreckende DetailsBuch von Epstein-Opfer Giuffre erhöht Druck auf Prinz Andrew – und den Palast

Grossbritannien. Prinz Andrew gibt wegen Epstein-Affäre Titel und Ehren auf

GrossbritannienPrinz Andrew gibt wegen Epstein-Affäre Titel und Ehren auf

Meistgelesen

Asp Jensen schlägt schon wieder zu – GC bremst YBs Aufholjagd und legt wieder vor
König Charles III. entzieht Andrew Prinzentitel
Lawine überrollt Basislager am Annapurna
Felix Blumer: «21 Jahre Schichtarbeit zwängt einen in ein Korsett»
Traumtor-Festival in Lugano: Mahou und Cimignani schiessen Luzern ab