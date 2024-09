Optisch geliftet: Deshalb werden perfekte Passfotos zum Problem Vor wenigen Jahren ging auf Social Media das Passport-Make-up viral – das Gesicht wird dabei optisch geliftet. Doch genau diese perfekten Passfotos werden jetzt am Flughafen zum Problem. 11.09.2024

Vor wenigen Jahren ging auf Social Media das Passport-Make-up viral – das Gesicht wird dabei optisch verschönert. Doch genau diese perfekten Passfotos werden jetzt am Flughafen zum Problem.

Perfekte Passfotos scheinen unmöglich zu sein.

Doch ein Social Media Trend vor wenigen Jahren beweist das Gegenteil – die #passportchallenge ging viral.

Das Ergebnis: Ein Look, der das Gesicht optisch liftet.

Doch genau dieser Trend wird jetzt an Flughäfen zum Problem, denn die Personen sehen nicht so aus wie auf den Passbildern.

Auf dem Passfoto gut auszusehen, scheint ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Das dachten zumindest viele, bis vor wenigen Jahren auf den Social-Media-Kanälen das Passport-Make-up mit dem Hashtag #passportchallenge viral ging. Das Ergebnis ist ein Look, der das Gesicht optisch verschönert – und genau das wird jetzt zum Problem.

Nun haben die ersten ihren neuen Pass mit perfektem Foto am Flughafen benutzt – oder es zumindest versucht. Denn am Flughafen sehen die meisten so aus, als wären sie erst gerade aufgestanden. Die Haare verwuschelt und im Schlabber-Look. Make-up? Meistens Fehlanzeige. Und von einem gelifteten Gesicht keine Spur.

TikTokerin Alisha Marie filmt ihre Erfahrung am Flughafen. «Sie haben mich fast nicht auf meinen Flug gelassen», sagt sie in einem Video (siehe oben). Mit einer schwarzen Cap und einer dunklen Jacke ist sie am Flughafen. «Sie haben gesagt, ich sehe nicht so aus wie auf meinem Pass.» Zum Video schreibt sie: «Ich habe mich noch nie in meinem Leben so gedemütigt gefühlt.» Ihr Video hat aktuell rund 21 Millionen Views.

Doch sie ist nicht die Einzige. Auch Creatorin Beth Gould kommt am Flughafen in Taiwan mit ihrem Pass nicht weit: «Die Maschine hat gesagt, ich sehe nicht so aus wie auf meinem Foto. Ich musste mich bei der Kontrolle melden und meine Identität nachweisen.»

Während man das Passfoto im Ausland häufig selbst mitbringen kann, unterscheiden sich die Regelungen in der Schweiz je nach Kanton. In Zürich und beiden Basel etwa werden die Fotos direkt vor Ort im Passbüro geschossen. Anders als bei den strengen Regeln zum Tragen von Brillen auf Fotos gibt es beim Make-up nur Empfehlungen.

Es wird empfohlen, sich nicht zu stark zu schminken, damit der Unterschied zwischen Passbild und dem effektiven Auftreten nicht zu stark voneinander abweicht.

