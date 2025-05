Historischer Blackout: Spanien und Portugal kehren zur Normalität zurück

Madrid/Lissabon, 29.04.2025: Rückkehr zur Normalität: Ein Stromausfall legt die Iberische Halbinsel lahm, Millionen werden von der Aussenwelt abgeschnitten. Inzwischen ist das Chaos vorbei. Am Dienstagmorgen hatten fast alle Menschen in Spanien und Portugal wieder Strom. Das Internet, die Telefone und auch die Ampeln funktionierten nach dem Totalausfall vom Montag weitgehend problemlos. U-Bahnen und Züge fahren zwar nahezu überall wieder, doch etwa in Katalonien bleiben die Nahverkehrszüge aufgrund einer anhaltenden Instabilität des Systems vorerst stehen. Was genau den Kollaps auslöste, ist noch Gegenstand von Untersuchungen.

