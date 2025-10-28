  1. Privatkunden
Beringen SH Person nach Kollision zwischen Auto und Militärfahrzeug verletzt

SDA

28.10.2025 - 06:35

Eine Vortrittsmissachtung führte in Beringen zu einem Unfall.
Eine Vortrittsmissachtung führte in Beringen zu einem Unfall.
Bild: Schaffhauser Polizei

Bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem Militärfahrzeug ist am Montagabend bei Beringen SH ein Autofahrer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich kurz nach 18 Uhr, wie die Schaffhauser Polizei in der Nacht auf Dienstag mitteilte.

Keystone-SDA

28.10.2025, 06:35

28.10.2025, 06:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem Militärfahrzeug ist am Montagabend bei Beringen SH ein Autofahrer verletzt worden.
  • Gemäss Polizei fuhr ein 64-jähriger Mann mit seinem Personenwagen Richtung H13 und hielt bei der Einmündung kurz an.
  • Als er anschliessend losgefahren sei, habe er ein vortrittsberechtigtes Militärfahrzeug übersehen.
  • Trotz Vollbremsung habe der Soldat eine Kollision nicht mehr verhindern können.
Mehr anzeigen

Gemäss Polizei fuhr ein 64-jähriger Mann mit seinem Personenwagen über die Wiesengasse in Richtung H13 und hielt bei der Einmündung kurz an. Als er anschliessend losgefahren sei, habe er ein vortrittsberechtigtes Militärfahrzeug übersehen, das von einem 19-jährigen Soldaten gelenkt wurde.

Trotz Vollbremsung habe der Soldat eine Kollision nicht mehr verhindern können. Der Autofahrer sei dabei verletzt und von einer Ambulanz ins Spital gebracht worden. Die Besatzung des Militärfahrzeugs erlitt laut Mitteilung einen Schock, blieb jedoch unverletzt. An beiden Fahrzeugen sei Sachschaden entstanden. Die H13 sei während rund anderthalb Stunden teilweise gesperrt gewesen.

