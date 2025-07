Personenzug entgleist in Oberschwaben – mehrere Tote

Bei Riedlingen: Drei Tote bei Zugunglück Bei einem schweren Zugunglück im Südosten Baden-Württembergs sind am Sonntagabend drei Menschen ums Leben gekommen. Zudem gibt es Verletzte im mittleren zweistelligen Bereich. 27.07.2025

In Baden-Württemberg D ist ein Personenzug entgleist. Es gab drei Tote und zahlreiche Verletzte.

Im Landkreis Biberach im Südosten Baden-Württembergs ist ein Regionalzug entgleist.

Dabei kamen nach Angaben der Polizei drei Menschen ums Leben. Zudem seien zahlreiche Menschen verletzt worden.

Zuvor hatte es in der Region ein Unwetter gegeben. Ob der Unfall damit im Zusammenhang steht, ist noch nicht bekannt. Mehr anzeigen

Bei dem Zugunglück im Südosten Baden-Württembergs sind drei Menschen ums Leben gekommen. Das sagte ein Polizeisprecher am Unfallort. Weitere Reisende seien schwerst verletzt. Insgesamt wurden mindestens 34 Menschen verletzt, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen erfuhr. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Am frühen Abend waren mindestens zwei Waggons einer Regionalbahn nahe Riedlingen D teilweise entgleist. Der Zug war auf dem Weg von Sigmaringen nach Ulm. Auf ersten Fotos vom Unglücksort war zu sehen, wie Waggons eines gelb-weissen Zuges auf einer bewaldeten Strecke auf der Seite liegen.

Zuvor hatte es in der Region ein Unwetter gegeben. Ob der Unfall damit im Zusammenhang steht, ist noch nicht bekannt. Ein möglicher Zusammenhang werde geprüft, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Ulm.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes zogen in den frühen Abendstunden unwetterartige Gewitter über die Region. Lokal seien in kurzer Zeit 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter gefallen, sagte Meteorologe Dominik Smieskol in München. Allerdings habe der DWD am genauen Unglücksort keine Messstation, um für dort konkrete Angaben machen zu können.

Auf Fotos sind abgebrochene Äste zu sehen, auch eine Achse des Zuges ist offenbar bei dem Unglück abgerissen worden und liegt einige Meter entfernt am Rande des Gleisbetts.