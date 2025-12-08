Lange Wartezeiten an den Bahnhöfen in London, wo Reisende mit Zügen zum Heathrow Airport fahren wollen. Bild: Keystone/EPA/Andy Rain

Bei einem Raubüberfall in einem Parkhaus des Flughafens Heathrow sind mehr als 20 Menschen durch Pfefferspray verletzt worden. Das Opfer des Überfalls und die Täter hätten sich gekannt, teilte die Polizei mit.

Die britische Polizei teilte am Sonntag mit, sie habe einen Mann im Zusammenhang mit dem Vorfall festgenommen. In der Umgebung des Londoner Flughafens kam es zu stundenlangen Verkehrsbehinderungen.

Fünf der Verletzten wurden mit Krankenwagen in eine Klinik gebracht. 16 weitere, darunter ein dreijähriges Mädchen, wurden vor Ort behandelt, wie die Behörden mitteilten. Die Verletzungen wurden als nicht schwerwiegend beschrieben.

Die Metropolitan Polizei teilte mit, vier Männer hätten in einem Lift der Tiefgarage von Terminal 3 einer Frau den Koffer gestohlen und sie mit einem Reizgas besprüht. Das Opfer und die Täter hätten sich gekannt. Man gehe nicht von einem terroristischen Zusammenhang aus.

A 31-year-old man remains in custody following an incident at Heathrow Airport this morning.



21 people were injured after a group of men sprayed a substance believed to be pepper spray.



Met Police's investigation continues: https://t.co/Ed9ZIRId5k — Metropolitan Police (@metpoliceuk) December 7, 2025

Der Reisende Tom Bate sagte, er habe drei junge Männer in Schwarz mit verhüllten Köpfen aus dem Aufzug rennen sehen. Kurz darauf habe er ein Brennen im Hals verspürt und sofort angefangen zu husten. Auch andere in seiner Umgebung hätten gehustet. Bate erzählte, er habe zunächst das Schlimmste befürchtet, als eine Gruppe bewaffneter Polizisten – eine Seltenheit in Grossbritannien, wo die meisten Beamten keine Waffen tragen – schreiend an ihm vorbeigerannt sei. «Ich war für einige Augenblicke einhundertprozentig überzeugt, dass ich mich in einem Terroranschlag befand.»

Our teams are currently responding to an incident involving the emergency services in the Terminal 3 multi-storey car park. Passengers are advised to allow extra time when travelling to the airport and to check with their airline for any queries. — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) December 7, 2025

Ein 31-jähriger Mann wurde wegen des Verdachts auf Körperverletzung festgenommen. Die Polizei fahndete nach den anderen Verdächtigen, die vom Tatort flohen.