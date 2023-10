104-jährige Amerikanerin nach Fallschirmsprung gestorben

Rekord: 104-Jährige absolviert Fallschirmsprung

STORY: Wer meint, zu alt zu sein, für einen Fallschirmsprung – der oder die kann sich ein Beispiel nehmen an Dorothy Hoffner, Rentnerin aus Chicago im US-Bundesstaat Illinois. Mit stolzen 104 Jahren könnte sie bald als älteste Fallschirmspringerin der Welt geführt werden. Am vergangenen Wochenende absolvierte sie einen Tandemsprung aus über vier Kilometern Höhe. «Beim Absprung traf uns direkt eine starke Böe. Ich glaube, wir haben einen Purzelbaum gemacht. Das fand ich sehr lustig.» «Wenn man sich gut fühlt, kann man solche Dinge machen. Manchmal hat man Angst. Aber wenn man sich gut fühlt, dann dann sollte man es tun.» Am Boden angekommen, war der Applaus der Rekordzuschauer gross. Auch wenn die 104-Jährige selbst nicht versteht, was der ganze Rummel soll. «Der Sprung war toll, ich habe es genossen. Aber ich verstehe nicht, warum all diese Leute dort waren. Das einzige, was ich dazu beigetragen habe, war, alt zu werden. Dorothy Hoffner freut sich auf ihren 105. Geburtstag im Dezember 105. Dann will sie es ruhig angehen lassen – mit einer Heissluftballonfahrt im kommenden Sommer. Der Guinness-Weltrekord für den ältesten Fallschirmspringer war 2022 von einer 103-jährigen Schwedin aufgestellt worden.

11.10.2023