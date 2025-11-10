Pilot flog ohne Lizenz als Kapitän für europäische Airlines

Avion Express hat nun eine Untersuchung eingeleitet. IMAGO/ZUMA Press Wire

Ein Pilot soll im vergangenen Sommer für die litauische Wet-Lease-Airline Avion Express als Kapitän im Einsatz gewesen sein – obwohl ihm die nötigen Qualifikationen fehlten.

Redaktion blue News Lea Oetiker

Im Cockpit ist die Hierarchie eindeutig geregelt: Ganz oben steht der Kapitän oder die Kapitänin – ihre Anweisungen sind bindend. Der Weg dorthin ist anspruchsvoll, die Anforderungen hoch. Doch ein Mann soll diesen Weg umgangen haben.

Nach Recherchen des «aerotelegraph» flog er mindestens im vergangenen Sommer für die litauische Wet-Lease-Airline Avion Express als Kapitän – obwohl ihm offenbar die erforderlichen Qualifikationen fehlten.

Zuvor war er lediglich als Kopilot bei Garuda Indonesia beschäftigt. Seine Unterlagen soll er anschliessend so gefälscht haben, dass er bei Avion Express als Kapitän eingesetzt werden konnte.

Airline bestätigt den Vorfall

Avion Express bestätigte den Vorfall auf Anfrage des «aerotelegraph». «Vor Kurzem sind dem Unternehmen nicht verifizierte Informationen über seine Berufserfahrung bekannt geworden. Eine interne Untersuchung wurde umgehend eingeleitet und läuft derzeit noch», erklärte eine Sprecherin.

Die Airline betont zugleich, ihre Einstellungsverfahren hielten sämtlichen luftfahrtrechtlichen Vorschriften stand. «Sicherheit und Compliance bleiben unsere höchsten Prioritäten», heisst es weiter. Weitere Angaben machte Avion Express bislang nicht.

Der Mann war demnach auch für westeuropäische Fluggesellschaften tätig – darunter in Deutschland.

