Pilot telefoniert 50 Minuten mit Ingenieuren, dann stürzt er ab

In letzter Sekunde: Kampfjet-Pilot rettet sich per Schleudersitz Ein hochmoderner F-35-Kampfjet stürzt während eines Trainingsflugs ab und explodiert. Der Pilot kann sich im letzten Moment retten – die Ursache des Unglücks bleibt unklar. 29.01.2025

Im Januar stürzt in Alaska ein F-35-Kampfjet ab. Jetzt kommt heraus: Der Pilot telefonierte vorher fast eine Stunde mit Ingenieuren am Boden, um ein schweres Problem zu lösen. Doch es half nichts.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einem Trainingsflug im Januar liess sich das Fahrwerk eines F-35-Kampfjets nicht einfahren.

Der Pilot kontaktierte die Herstellerfirma: Doch auch eine Telefonkonferenz mit Experten konnte das Problem nicht lösen.

Jetzt liegt der Bericht zur genauen Absturzursache vor: Die F-35 hat offenbar ein Problem bei sehr niedrigen Temperaturen. Mehr anzeigen

Die F-35 gilt als eines der teuersten und technologisch fortschrittlichsten Kampfjets weltweit. Trotz seiner hochmodernen Ausstattungen hat der Tarnkappen-Jet, um dessen Beschaffungskosten für die Schweizer Luftwaffe derzeit ein erbitterter Preiskampf mit den USA läuft, immer wieder mit technischen Problemen zu kämpfen.

In der Vergangenheit kam es mehrfach zu Zwischenfällen: So stürzte im Januar des Jahres eine Maschine auf einem Militärflugplatz in Alaska ab. Der Pilot konnte sich knapp mit dem Schleudersitz retten. Zuvor hatte er fast eine Stunde lang mit der Herstellerfirma telefoniert. Das geht aus dem Untersuchungsbericht der US-Luftwaffe hervor, aus dem der Sender CNN zitiert.

The Air Force has published details on the F-35 crash in Alaska earlier this year. Water in hydraulic fluid froze resulting in landing gear issues, and further the gear strut did not fully extend leading to the weight on wheels sensors telling the fly by wire system the plane was… pic.twitter.com/ynPYNnGRwo — Scott Manley (@DJSnM) August 26, 2025

50 Minuten lang habe das Gespräch gedauert. Doch auch die fünf Ingenieure von Lockheed Martin konnten das Problem, mit dem der Kampfjet-Pilot kämpfte, nicht lösen. Laut Untersuchungsbericht waren Hydraulikleitungen vereist. In der Folge liess sich das Fahrwerk nach dem Start nicht komplett einfahren.

Der Pilot habe daraufhin versucht, das Fahrwerk wieder auszufahren. Dabei habe es sich verhakt. Auch die Abarbeitung einer Checkliste für solche Fälle habe keinen Erfolg gebracht. Also wurden die Spezialisten zu Rate gezogen.

Absturz wegen vereister Hydraulikleitungen: Ein F-35--Kampfjet der US Air Force ist im Januar verunglückt. Jetzt ist die Ursache bekannt. sda

Vereiste Hydraulik offenbar häufiger ein Problem

Der Pilot sollte versuchen, mit einigen Flugmanövern das Fahrwerk zu lösen. Der Versuch misslang und führte dazu, dass der Bordcomputer annahm, die F-35 befindet sich am Boden. Daraufhin verlor der Pilot die Kontrolle über die Maschine und musste den Schleudersitz auslösen.

Bei der Untersuchung des Wracks wurde später festgestellt, dass die Flüssigkeit in den Hydrauliksystemen sowohl im Bug- als auch im rechten Hauptfahrwerk zu einem Drittel aus Wasser bestand. Dies, obwohl dort kein Wasser vorhanden sein sollte.

Eine Rolle bei dem Unglück spielte demnach die extrem niedrige Aussentemperatur von minus 17 Grad Celsius am Unglückstag. Einige Tage später hatte ein weiterer F-35-Kampfjet bei ähnlichen Wetterbedingungen ebenfalls ein Problem mit vereisten Hydraulikleitungen. Die Maschine konnte aber ohne Zwischenfälle landen.