Pilot telefoniert 50 Minuten mit Ingenieuren, dann stürzt er ab

Die F-35 gilt als eines der teuersten und technologisch fortschrittlichsten Kampfjets weltweit. Trotz seiner hochmodernen Ausstattungen hat der Tarnkappen-Jet, um dessen Beschaffungskosten für die Schweizer Luftwaffe derzeit ein erbitterter Preiskampf mit den USA läuft, immer wieder mit technischen Problemen zu kämpfen.
In der Vergangenheit kam es mehrfach zu Zwischenfällen: So stürzte im Januar des Jahres eine Maschine auf einem Militärflugplatz in Alaska ab. Der Pilot konnte sich knapp mit dem Schleudersitz retten. Zuvor hatte er fast eine Stunde lang mit der Herstellerfirma telefoniert. Das geht aus dem Untersuchungsbericht der US-Luftwaffe hervor, aus dem der Sender CNN zitiert.
The Air Force has published details on the F-35 crash in Alaska earlier this year. Water in hydraulic fluid froze resulting in landing gear issues, and further the gear strut did not fully extend leading to the weight on wheels sensors telling the fly by wire system the plane was… pic.twitter.com/ynPYNnGRwo
50 Minuten lang habe das Gespräch gedauert. Doch auch die fünf Ingenieure von Lockheed Martin konnten das Problem, mit dem der Kampfjet-Pilot kämpfte, nicht lösen. Laut Untersuchungsbericht waren Hydraulikleitungen vereist. In der Folge liess sich das Fahrwerk nach dem Start nicht komplett einfahren.
Der Pilot habe daraufhin versucht, das Fahrwerk wieder auszufahren. Dabei habe es sich verhakt. Auch die Abarbeitung einer Checkliste für solche Fälle habe keinen Erfolg gebracht. Also wurden die Spezialisten zu Rate gezogen.
Vereiste Hydraulik offenbar häufiger ein Problem
Der Pilot sollte versuchen, mit einigen Flugmanövern das Fahrwerk zu lösen. Der Versuch misslang und führte dazu, dass der Bordcomputer annahm, die F-35 befindet sich am Boden. Daraufhin verlor der Pilot die Kontrolle über die Maschine und musste den Schleudersitz auslösen.
Bei der Untersuchung des Wracks wurde später festgestellt, dass die Flüssigkeit in den Hydrauliksystemen sowohl im Bug- als auch im rechten Hauptfahrwerk zu einem Drittel aus Wasser bestand. Dies, obwohl dort kein Wasser vorhanden sein sollte.
Eine Rolle bei dem Unglück spielte demnach die extrem niedrige Aussentemperatur von minus 17 Grad Celsius am Unglückstag. Einige Tage später hatte ein weiterer F-35-Kampfjet bei ähnlichen Wetterbedingungen ebenfalls ein Problem mit vereisten Hydraulikleitungen. Die Maschine konnte aber ohne Zwischenfälle landen.
Looping, Kampfeinsatz und ein mulmiges Gefühl: Der Kampfjet F-35 im Testflug
Wie fühlt es sich an, einen Supercomputer zu fliegen? blue News hat den Test gemacht, und sich unter Anleitung von zwei F-35-Piloten in den Flugsimulator gewagt.