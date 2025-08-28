Pilot telefoniert 50 Minuten mit Ingenieuren, dann stürzt er ab

  1. Privatkunden
Andreas Fischer

28.8.2025

Ein hochmoderner F-35-Kampfjet stürzt während eines Trainingsflugs ab und explodiert. Der Pilot kann sich im letzten Moment retten – die Ursache des Unglücks bleibt unklar.

29.01.2025

Im Januar stürzt in Alaska ein F-35-Kampfjet ab. Jetzt kommt heraus: Der Pilot telefonierte vorher fast eine Stunde mit Ingenieuren am Boden, um ein schweres Problem zu lösen. Doch es half nichts.

Andreas Fischer

28.08.2025, 17:59

28.08.2025, 18:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einem Trainingsflug im Januar liess sich das Fahrwerk eines F-35-Kampfjets nicht einfahren. 
  • Der Pilot kontaktierte die Herstellerfirma: Doch auch eine Telefonkonferenz mit Experten konnte das Problem nicht lösen.
  • Jetzt liegt der Bericht zur genauen Absturzursache vor: Die F-35 hat offenbar ein Problem bei sehr niedrigen Temperaturen.
Mehr anzeigen

Die F-35 gilt als eines der teuersten und technologisch fortschrittlichsten Kampfjets weltweit. Trotz seiner hochmodernen Ausstattungen hat der Tarnkappen-Jet, um dessen Beschaffungskosten für die Schweizer Luftwaffe derzeit ein erbitterter Preiskampf mit den USA läuft, immer wieder mit technischen Problemen zu kämpfen.

Chaos bei Kampfjet-Beschaffung. Bundesrat kauft F-35 im Blindflug – selbst das Pentagon hat keine Ahnung vom Preis

Chaos bei Kampfjet-BeschaffungBundesrat kauft F-35 im Blindflug – selbst das Pentagon hat keine Ahnung vom Preis

In der Vergangenheit kam es mehrfach zu Zwischenfällen: So stürzte im Januar des Jahres eine Maschine auf einem Militärflugplatz in Alaska ab. Der Pilot konnte sich knapp mit dem Schleudersitz retten. Zuvor hatte er fast eine Stunde lang mit der Herstellerfirma telefoniert. Das geht aus dem Untersuchungsbericht der US-Luftwaffe hervor, aus dem der Sender CNN zitiert

50 Minuten lang habe das Gespräch gedauert. Doch auch die fünf Ingenieure von Lockheed Martin konnten das Problem, mit dem der Kampfjet-Pilot kämpfte, nicht lösen. Laut Untersuchungsbericht waren Hydraulikleitungen vereist. In der Folge liess sich das Fahrwerk nach dem Start nicht komplett einfahren.

Der Pilot habe daraufhin versucht, das Fahrwerk wieder auszufahren. Dabei habe es sich verhakt. Auch die Abarbeitung einer Checkliste für solche Fälle habe keinen Erfolg gebracht. Also wurden die Spezialisten zu Rate gezogen.

Absturz wegen vereister Hydraulikleitungen: Ein F-35--Kampfjet der US Air Force ist im Januar verunglückt. Jetzt ist die Ursache bekannt.
Absturz wegen vereister Hydraulikleitungen: Ein F-35--Kampfjet der US Air Force ist im Januar verunglückt. Jetzt ist die Ursache bekannt.
sda

Vereiste Hydraulik offenbar häufiger ein Problem

Der Pilot sollte versuchen, mit einigen Flugmanövern das Fahrwerk zu lösen. Der Versuch misslang und führte dazu, dass der Bordcomputer annahm, die F-35 befindet sich am Boden. Daraufhin verlor der Pilot die Kontrolle über die Maschine und musste den Schleudersitz auslösen.

«Ernst der Lage nicht erkannt». Portugal kippt F-35-Kauf – für Schweizer Luftwaffenchef keine Option

«Ernst der Lage nicht erkannt»Portugal kippt F-35-Kauf – für Schweizer Luftwaffenchef keine Option

Bei der Untersuchung des Wracks wurde später festgestellt, dass die Flüssigkeit in den Hydrauliksystemen sowohl im Bug- als auch im rechten Hauptfahrwerk zu einem Drittel aus Wasser bestand. Dies, obwohl dort kein Wasser vorhanden sein sollte.

Eine Rolle bei dem Unglück spielte demnach die extrem niedrige Aussentemperatur von minus 17 Grad Celsius am Unglückstag. Einige Tage später hatte ein weiterer F-35-Kampfjet bei ähnlichen Wetterbedingungen ebenfalls ein Problem mit vereisten Hydraulikleitungen. Die Maschine konnte aber ohne Zwischenfälle landen.

Looping, Kampfeinsatz und ein mulmiges Gefühl: Der Kampfjet F-35 im Testflug

Looping, Kampfeinsatz und ein mulmiges Gefühl: Der Kampfjet F-35 im Testflug

Wie fühlt es sich an, einen Supercomputer zu fliegen? blue News hat den Test gemacht, und sich unter Anleitung von zwei F-35-Piloten in den Flugsimulator gewagt.

23.09.2021

