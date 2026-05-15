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Korean-Air-Flug muss durchstarten Piloten verhindern innert Sekunden Bruchlandung

Nicole Agostini

15.5.2026

Korean-Air-Flug muss durchstarten: Piloten verhindern innert Sekunden Bruchlandung

Korean-Air-Flug muss durchstarten: Piloten verhindern innert Sekunden Bruchlandung

Im Video siehst du, wie eine Bruchlandung einer Korean-Air-Maschine haarscharf verhindert wird: Die Piloten führen ein «Go-Around»-Manöver aus und retten damit alle Passagiere an Bord vor einer Katastrophe.

15.05.2026

Im Video siehst du, wie eine Bruchlandung einer Korean-Air-Maschine haarscharf verhindert wird: Die Piloten führen ein «Go-Around»-Manöver aus und retten damit alle Passagiere an Bord vor einer Katastrophe.

Nicole Agostini

15.05.2026, 13:00

Starke Seitenwinde bringen eine Korean-Air-Maschine am Flughafen Tokio-Narita ins Wanken. Die Piloten reagieren innert Sekunden und können so eine Bruchlandung verhindern.

Augenzeugen filmen den Vorfall, der sich Anfang Mai ereignete, und teilen ihn in den sozialen Medien. Im Video wird erklärt, welches spezielle Manöver die Piloten durchführten und so Menschenleben retteten.

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