Zerstörerischer Jagdinstinkt: Pitbulls reissen Auto in Stücke Mitten in der Nacht machen sich in Florida zwei Pitbulls über ein Auto her. Am nächsten Morgen staunt die Besitzerin: Ihr Honda ist an der Front komplett zerfetzt. Doch was machte die Hunde so aggressiv? 05.11.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwei ausgewachsene Pitbulls reissen in Jacksonville in Florida ein Auto in Stücke.

Die Besitzerin des Mini-SUVs, Christie Barr, steht am nächsten Morgen vor den Trümmern ihres Fahrzeugs.

Wieso die beiden Hunde das Auto dermassen bearbeiteten, erfährst du im Video. Mehr anzeigen

Eine Überwachungskamera in Jacksonville, Florida, fängt die unglaublichen Bilder ein: Ein Honda-SUV steht in einer Einfahrt vor einem Einfamilienhaus. Zwei Pitbulls reissen und zerren am linken Kotflügel des Fahrzeugs. So stark, dass das Auto laut seiner Besitzerin, Christie Barr, von der Stelle bewegt wird.

Der Schaden am Fahrzeug, so stellt sich später heraus, beläuft sich nach der Pitbull-Attacke auf über 3000 Schweizer Franken.

Doch was hat die Pitbulls so aggressiv gemacht?

Katze im Motorraum hat die Hunde gereizt

Des Rätsels Lösung findet Christie Barr beim Zurückspulen des Videomaterials ihrer Überwachungskamera: Die Nachbarskatze hatte es sich im warmen Motorraum des Autos bequem gemacht. Für den Jagdinstinkt der Pitbulls ein gefundenes Fressen.