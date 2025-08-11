  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Grosse Debatte Restaurant verlangt Geld für Pizza ohne Tomaten

SDA

11.8.2025 - 10:39

PRODUKTION - Kleine Pizzen liegen in einer Café-Bar in einer Auslage. Foto: Daniel Karmann/dpa
PRODUKTION - Kleine Pizzen liegen in einer Café-Bar in einer Auslage. Foto: Daniel Karmann/dpa
Keystone

Eine Olympia-Schwimmerin staunte nicht schlecht: Für eine Pizza ohne Tomaten verlangte eine Pizzeria in Süditalien 1,50 Euro extra – und löste damit eine Debatte über absurde Gastrozuschläge aus.

,

Keystone-SDA, Samuel Walder

11.08.2025, 10:39

11.08.2025, 11:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der süditalienischen Stadt Bisceglie geriet eine Pizzeria in die Kritik, weil sie für das Weglassen von Tomaten auf einer Pizza 1,50 Euro und für eine laktosefreie Variante weitere 1,50 Euro Aufpreis verlangte.
  • Öffentlich gemacht wurde der Fall von Olympia-Schwimmerin Elena Di Liddo, die die Rechnung samt Kommentar auf Instagram veröffentlichte.
  • In Italien gab es bereits mehrfach ähnliche Kontroversen über Zuschläge für Kleinigkeiten wie Leitungswasser, das Halbieren eines Toasts oder zusätzliche Eiswürfel.
Mehr anzeigen

Eine Pizza ohne Tomaten? Macht 1,50 Euro extra. In Italien ist eine Pizzeria schwer in die Kritik geraten, weil sie fürs Weglassen einen Zuschlag verlangt.

Die Methode wurde von der Spitzenschwimmerin Elena Di Liddo publik gemacht. Dies, nachdem man ihr in der süditalienischen Stadt Bisceglie für eine Pizza Tricolore nicht nur die auf der Karte ausgewiesenen 14 Euro in Rechnung gestellt hatte, sondern auch noch 1,50 Euro mit dem Vermerk «no pomodorini» (keine Tomaten). Ausserdem musste Di Liddo nochmals 1,50 Euro mehr zahlen, weil sie eine laktosefreie Variante bestellt hatte.

Ärger auch schon wegen Zuschlags für Halbieren eines Toasts

Die 31 Jahre alte Olympia-Teilnehmerin stellte die Rechnung anschliessend auf ihrem Instagram-Konto ins Internet. Ihr Kommentar: «1,50 Euro für etwas zu bezahlen, das ich nicht einmal gegessen habe, ist wirklich traurig und manchmal sogar beschämend.» Der Fall wurde am Montag von zahlreichen italienischen Zeitungen aufgegriffen. Von der Pizzeria, die den Zuschlag berechnet hatte, gab es zunächst keinen Kommentar.

In Italien kam es in den vergangenen Jahren mehrfach vor, dass Restaurants wegen ähnlicher Methoden Probleme bekamen. Häufiger geht es darum, dass am Tresen für ein kleines Glas Leitungswasser zum Kaffee extra bezahlt werden muss. Für Ärger sorgte aber auch schon, dass für das Halbieren eines Toast-Sandwichs, einen Löffel Nachschlag oder ein Glas mit Eiswürfeln mehr Geld verlangt wurde.

Meistgelesen

Pressekonferenz live – setzt Trump die Nationalgarde in Washington D.C. ein?
Baslerin wird innert Minuten um 20'000 Franken beraubt
Feuerfront legt weltberühmte Weinberge in Schutt und Asche
Heute Nacht fliegt ein Sternschnuppenregen vorbei
18'000 Euro – Italien droht mit knallharten Bussen bei diesem Vergehen

Videos aus dem Ressort

Weltrekord U18: 16-Jähriger rennt fast so schnell wie Usain Bolt

Weltrekord U18: 16-Jähriger rennt fast so schnell wie Usain Bolt

100 Meter in 10 Sekunden, das ist der neue Weltrekord U18. Sorato Shimizu ist damit 42 Hundertstel von Weltklasse-Läufer Usain Bolt entfernt. Der rennt die 100 Meter in 9,58 Sekunden.

28.07.2025

Bei Flugshow in Spanien: Kampfjet-Pilot stürzt beinahe über Strand ab – Video zeigt extreme Rettungsaktion

Bei Flugshow in Spanien: Kampfjet-Pilot stürzt beinahe über Strand ab – Video zeigt extreme Rettungsaktion

Während einer Flugshow in der spanischen Stadt Gijón macht der Pilot Botana ein auffälliges Flugmanöver. Es scheint, als würde er gekonnt einen Unfall verhindern, oder ist das kunstvolle Manöver Absicht? 

28.07.2025

Bei Riedlingen: Drei Tote bei Zugunglück

Bei Riedlingen: Drei Tote bei Zugunglück

Bei einem schweren Zugunglück im Südosten Baden-Württembergs sind am Sonntagabend drei Menschen ums Leben gekommen. Zudem gibt es Verletzte im mittleren zweistelligen Bereich.

27.07.2025

Weltrekord U18: 16-Jähriger rennt fast so schnell wie Usain Bolt

Weltrekord U18: 16-Jähriger rennt fast so schnell wie Usain Bolt

Bei Flugshow in Spanien: Kampfjet-Pilot stürzt beinahe über Strand ab – Video zeigt extreme Rettungsaktion

Bei Flugshow in Spanien: Kampfjet-Pilot stürzt beinahe über Strand ab – Video zeigt extreme Rettungsaktion

Bei Riedlingen: Drei Tote bei Zugunglück

Bei Riedlingen: Drei Tote bei Zugunglück

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Brand, Feuer. Bund warnt vor erheblicher Hitzegefahr für die ganze Woche

Brand, FeuerBund warnt vor erheblicher Hitzegefahr für die ganze Woche

Aktuell. Italien droht mit drastischen Strafen für Müll aus dem Auto

AktuellItalien droht mit drastischen Strafen für Müll aus dem Auto

Bildung. Hitze begleitet Schulstart in etlichen Kantonen

BildungHitze begleitet Schulstart in etlichen Kantonen