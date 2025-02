Plötzliche Trennung bei Otto-Milliardären

Janina und Ismail Özen-Otto bei einem Box-Event in Hamburg im September 2024. IMAGO/Torsten Helmke

Janina Otto, Tochter einer der reichsten Familien Deutschlands, und der Boxer Ismail Özen haben sich getrennt. Die Nachricht überrascht viele, da das Paar als unkonventionell, aber stark galt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Janina Otto, Erbin der Otto-Dynastie, und Ex-Boxer Ismail Özen haben sich nach fast zehn Jahren Ehe überraschend getrennt.

Das Paar galt als unkonventionell, aber eng verbunden – besonders nach dem Tod von Ismails Vater im November 2023.

Die Beziehung zwischen Janina Otto, einer Erbin der Otto-Versandhaus-Dynastie, und dem Boxer Ismail Özen war von Anfang an ungewöhnlich. Sie – aus einer der wohlhabendsten Familien Deutschlands – und er – aus einem Arbeiter-Stadtteil – fanden trotz ihrer unterschiedlichen Hintergründe zueinander.

Ihre Liebe begann, als sie sich bei einem gemeinsamen Projekt für Flüchtlinge kennenlernten. Im Jahr 2015 wurden sie offiziell ein Paar, und ein Jahr später heirateten sie in der Nähe von Hamburg.

Die Hochzeit fand mit dem Segen von Janinas Vater, Michael Otto, statt, der als Aufsichtsratschef der Otto-Gruppe bekannt ist. Das Paar bekam zwei gemeinsame Kinder, und Ismail nahm sogar den Namen Otto an, was seine Integration in die Familie unterstrich.

Ismail Özen, der seine Karriere im Boxring beendet hat, widmete sich der Organisation von Boxveranstaltungen und übernahm 2019 den renommierten «Universum»-Boxstall in Hamburg. Trotz ihrer unterschiedlichen Lebenswege schien das Paar glücklich und stark verbunden zu sein.

Von der Familie gibt es kein offizielles Statement

Die Nachricht von ihrer Trennung kam für viele überraschend, insbesondere da sie kürzlich einen schweren Verlust gemeinsam bewältigt hatten: Im November des Vorjahres verstarb Ismails Vater bei einem Autounfall. Janina stand ihm in dieser schweren Zeit zur Seite.

Ihr letzter gemeinsamer öffentlicher Auftritt war im Dezember 2024 bei einer Box-Gala in Hamburg. Danach verbrachten sie noch Zeit mit ihren Kindern im Urlaub.

Die Trennung hat die Otto-Familie tief getroffen, da das Verhältnis zwischen Ismail und Janinas Vater als besonders herzlich galt. Ismail Özen-Otto hat sich bisher nicht öffentlich zu der Trennung geäussert. Das «Hamburger Abendblatt» berichtete als erstes Medium darüber.

