Unfall in Knutwil LU Pöstlerin wird von Auto erfasst und stirbt

SDA

19.11.2025 - 18:00

Die Kantonspolizei Luzern rückte am Mittwochvormittag zu einem Verkehrsunfall nach Knutwil aus.
sda (Archivbild)
sda (Archivbild)

Eine 57-jährige Pöstlerin ist am Mittwoch in Knutwil LU beim Abbiegen von einem Auto erfasst worden und ihren schweren Verletzungen erlegen.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

19.11.2025, 18:22

19.11.2025, 18:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Knutwil LU ist eine Pöstlerin bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.
  • Beim Abbiegen wurde sie von einem Auto erfasst. Sie erlag ihren schweren Verletzungen noch auf der Unfallstelle.
Mehr anzeigen

Eine 57-jährige Frau ist am Mittwochvormittag in Knutwil bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die Frau beabsichtigte, mit ihrem dreirädrigen Motorrad nach links auf eine Nebenstrasse abzubiegen. Dabei wurde sie von einem nachfolgenden Auto erfasst.

Die Kantonspolizei Luzern bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen Bericht des «Blick», wonach die Frau auf einem dreirädrigen Motorrad der Post unterwegs war.

Die Motorradfahrerin verletzte sich bei der Kollision schwer und verstarb noch auf der Unfallstelle, wie die Kantonspolizei Luzern in einer Mitteilung schrieb. Die Mauenseestrasse zwischen St. Erhard und Mauensee war aufgrund des Unfalls rund 3,5 Stunden gesperrt.

