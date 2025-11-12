Starker Sonnensturm bringt Polarlichter am Schweizer Nachthimmel

Polarlichter erleuchten den Himmel über Adliswil ZH. (10. Oktober 2024) Bild: Keystone/Petra Bischoff

Wegen eines ungewöhnlich starken Sonnensturms sind in der Nacht auf Mittwoch in der Schweiz Polarlichter sichtbar geworden. Fachleute in den USA warnen vor Sonnenstürmen bis zum 13. November.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wegen eines ungewöhnlich starken Sonnensturms sind in der Nacht auf Mittwoch in der Schweiz Polarlichter sichtbar geworden.

Die US-Wetterbehörde NOAA, die stufte den geomagnetischen Sturm auf der zweithöchsten Warnstufe G4 ein.

Solche Ereignisse können der Behörde zufolge Spannungsschwankungen in Stromnetzen sowie Störungen bei Satelliten-, Funk- und GPS-Signalen verursachen. Mehr anzeigen

Auf Webcams etwa auf der Rigi und dem Säntis waren rosafarbene Lichtschleier zu erkennen.

Die US-Wetterbehörde NOAA stufte den geomagnetischen Sturm auf der zweithöchsten Warnstufe G4 ein. Die Fachexperten warnen vor Sonnenstürmen bis zum 13. November. Solche Ereignisse können laut NOAA Spannungsschwankungen in Stromnetzen sowie Störungen bei Satelliten-, Funk- und GPS-Signalen verursachen. Auch Flugverkehr und Pipelines können betroffen sein.

This is a video capturing the Aurora from Longmont, CO courtesy of Kelsey Dillon. Thank you Kelsey! pic.twitter.com/YeqGM5YU9x — NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) November 12, 2025

Nordlichter sind in der Alpenregion grundsätzlich selten. Sie entstehen, wenn energiereiche Teilchen aus Sonnenstürmen auf das Magnetfeld der Erde treffen. Je stärker die Sonnenwinde und je dunkler der Beobachtungsort, desto grösser ist die Chance, das Naturphänomen zu sehen, wie es in einer früheren Mitteilung von Meteonews hiess.