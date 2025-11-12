Starker Sonnensturm bringt Polarlichter am Schweizer Nachthimmel

Die US-Wetterbehörde NOAA stufte den geomagnetischen Sturm auf der zweithöchsten Warnstufe G4 ein. Die Fachexperten warnen vor Sonnenstürmen bis zum 13. November. Solche Ereignisse können laut NOAA Spannungsschwankungen in Stromnetzen sowie Störungen bei Satelliten-, Funk- und GPS-Signalen verursachen. Auch Flugverkehr und Pipelines können betroffen sein.
Nordlichter sind in der Alpenregion grundsätzlich selten. Sie entstehen, wenn energiereiche Teilchen aus Sonnenstürmen auf das Magnetfeld der Erde treffen. Je stärker die Sonnenwinde und je dunkler der Beobachtungsort, desto grösser ist die Chance, das Naturphänomen zu sehen, wie es in einer früheren Mitteilung von Meteonews hiess.
Wenn der Himmel doppelt leuchtet: Das seltene Treffen von Polarlichter und Vollmond
In der Nacht vom 6. auf den 7. Oktober zeigte der Himmel über Manitoba ein seltenes Naturschauspiel: Aurora Borealis und Erntemond leuchteten gleichzeitig – ein Ereignis, das nur bei sehr starker Sonnenaktivität sichtbar wird.