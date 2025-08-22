Eine Touristin hat in der Türkei einen Fahnenmast mit der türkischen Nationalflagge als Pole-Dance-Stange genutzt – und sieht sich nun Ermittlungen ausgesetzt.
Gegen die Frau werde wegen ihres «unangemessenen Verhaltens» die Herabwürdigung des türkischen Staates und der türkischen Flagge vorgeworfen, teilte das zuständige Gouverneursamt in der Provinz Nevsehir mit. In dem Video tanzt die Frau in Sportkleidung unter anderem kopfüber an der Fahnenstange. Der Clip entstand in der für ihre bizarren Felsformationen bekannten Region Kappadokien und wurde vielfach in den sozialen Medien geteilt.
Laut türkischem Strafgesetzbuch kann die Touristin dafür mit bis zu vier Jahren Haft bestraft werden. Über die Nationalität der Frau war zunächst nichts bekannt. Auch ob sie sich noch in der Türkei aufhält, war vorerst unklar.
