«Den türkischen Staat herabgewürdigt» Touristin droht Gefängnis wegen Pole Dance an Fahnenmast

dpa

22.8.2025 - 13:31

Aktion mit Folgen: Touristin vollführt einen Pole Dance in der türkischen Region Kappadokien.
Aktion mit Folgen: Touristin vollführt einen Pole Dance in der türkischen Region Kappadokien.
Screenshot X/bosunatiklana

Für ein Social-Media-Video wird eine Touristin kreativ: Die Frau nutzt einen Fahnenmast mit der türkischen Flagge und führt daran einen akrobatischen Stangentanz auf. Doch das kommt gar nicht gut an.

DPA

22.08.2025, 13:31

22.08.2025, 13:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Touristin nutzte in der Türkei einen Fahnenmast mit der türkischen Nationalflagge für einen Pole-Dance-Auftritt.
  • Die Behörden werfen ihr Herabwürdigung des Staates und der Flagge vor, was nach türkischem Strafrecht mit bis zu vier Jahren Haft bestraft werden kann.
  • Angaben zu ihrer Nationalität oder ihrem aktuellen Aufenthaltsort liegen bislang nicht vor.
Mehr anzeigen

Eine Touristin hat in der Türkei einen Fahnenmast mit der türkischen Nationalflagge als Pole-Dance-Stange genutzt – und sieht sich nun Ermittlungen ausgesetzt.

Gegen die Frau werde wegen ihres «unangemessenen Verhaltens» die Herabwürdigung des türkischen Staates und der türkischen Flagge vorgeworfen, teilte das zuständige Gouverneursamt in der Provinz Nevsehir mit. In dem Video tanzt die Frau in Sportkleidung unter anderem kopfüber an der Fahnenstange. Der Clip entstand in der für ihre bizarren Felsformationen bekannten Region Kappadokien und wurde vielfach in den sozialen Medien geteilt. 

Laut türkischem Strafgesetzbuch kann die Touristin dafür mit bis zu vier Jahren Haft bestraft werden. Über die Nationalität der Frau war zunächst nichts bekannt. Auch ob sie sich noch in der Türkei aufhält, war vorerst unklar.

Musk gegen Trump: Zoff um KI-Milliarden

Musk gegen Trump: Zoff um KI-Milliarden

Elon Musk stellt sein enges Verhältnis zu Donald Trump auf die Probe: Der Tech-Milliardär schürt Zweifel an dem riesigen KI-Projekt, das der US-Präsident stolz im Weissen Haus präsentiert hat.

23.01.2025

uG Phone – dieses Smartphone gefällt auch der Natur

uG Phone – dieses Smartphone gefällt auch der Natur

Das «unbelievably good Phone» funktioniert mit modernster Technologie und steht im Einklang mit der Natur. Dieser Punkt hatte für die Entwickler oberste Priorität. Das Gehäuse besteht aus recyceltem Aluminium und Bio-Kautschuk.

12.02.2019

Elektroautos als Stromspeicher – Wie das Auto Teil des Energiesystems wird

Elektroautos als Stromspeicher – Wie das Auto Teil des Energiesystems wird

Autos waren bis dato Transportmittel, Spassmaschinen und Statussymbol. Mit dem Elektroauto kommt eine gänzlich neue Funktion dazu: Das E-Fahrzeug wird in Zukunft eine wesentliche Rolle in unserem Energiesystem einnehmen.

24.05.2019

Musk gegen Trump: Zoff um KI-Milliarden

Musk gegen Trump: Zoff um KI-Milliarden

uG Phone – dieses Smartphone gefällt auch der Natur

uG Phone – dieses Smartphone gefällt auch der Natur

Elektroautos als Stromspeicher – Wie das Auto Teil des Energiesystems wird

Elektroautos als Stromspeicher – Wie das Auto Teil des Energiesystems wird

Mehr Videos

