Aktion mit Folgen: Touristin vollführt einen Pole Dance in der türkischen Region Kappadokien. Screenshot X/bosunatiklana

Für ein Social-Media-Video wird eine Touristin kreativ: Die Frau nutzt einen Fahnenmast mit der türkischen Flagge und führt daran einen akrobatischen Stangentanz auf. Doch das kommt gar nicht gut an.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Touristin nutzte in der Türkei einen Fahnenmast mit der türkischen Nationalflagge für einen Pole-Dance-Auftritt.

Die Behörden werfen ihr Herabwürdigung des Staates und der Flagge vor, was nach türkischem Strafrecht mit bis zu vier Jahren Haft bestraft werden kann.

Angaben zu ihrer Nationalität oder ihrem aktuellen Aufenthaltsort liegen bislang nicht vor. Mehr anzeigen

Eine Touristin hat in der Türkei einen Fahnenmast mit der türkischen Nationalflagge als Pole-Dance-Stange genutzt – und sieht sich nun Ermittlungen ausgesetzt.

Gegen die Frau werde wegen ihres «unangemessenen Verhaltens» die Herabwürdigung des türkischen Staates und der türkischen Flagge vorgeworfen, teilte das zuständige Gouverneursamt in der Provinz Nevsehir mit. In dem Video tanzt die Frau in Sportkleidung unter anderem kopfüber an der Fahnenstange. Der Clip entstand in der für ihre bizarren Felsformationen bekannten Region Kappadokien und wurde vielfach in den sozialen Medien geteilt.

Kapadokya'da yabancı uyruklu bir turist, Türk bayrağı direğinde direk dansı yaptı. pic.twitter.com/JuQtblKh72 — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) August 20, 2025

Laut türkischem Strafgesetzbuch kann die Touristin dafür mit bis zu vier Jahren Haft bestraft werden. Über die Nationalität der Frau war zunächst nichts bekannt. Auch ob sie sich noch in der Türkei aufhält, war vorerst unklar.