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Häusliche Gewalttat Acht Kinder in den USA bei Schusswaffenvorfall getötet

SDA

19.4.2026 - 18:19

Bei einer Gewalttat sind nach Polizeiangaben acht Menschen getötet worden. (Symbolbild)
Bei einer Gewalttat sind nach Polizeiangaben acht Menschen getötet worden. (Symbolbild)
Bild: Michael Reynolds/epa/dpa

Acht Kinder zwischen 1 und 14 Jahren alt sind in Shreveport im US-Bundesstaat Louisiana getötet worden. Die Polizei geht von einem häuslichen Vorfall aus.

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Keystone-SDA, Redaktion blue News

19.04.2026, 18:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Acht Kinder sind im US-Bundesstaat Louisiana tot aufgefunden worden.
  • Es war zu einer häuslichen Auseinandersetzung gekommen, bei der ein Mann erwachsenen Alters geschossen hat.
  • Der Tatverdächtige wurde von der Polizei nach einer Verfolgungsjagd erschossen.
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Bei einem Schusswaffenvorfall in Shreveport im US-Bundesstaat Louisiana sind am Sonntagmorgen (Ortszeit) nach Polizeiangaben acht Kinder getötet worden. Vorläufigen Erkenntnissen zufolge waren die Getöteten zwischen 1 und 14 Jahren alt, sagte Chris Bordelon von der örtlichen Polizeidienststelle. «Es handelt sich um einen sehr grossen Tatort, an dem mehrere verstorbene Kinder zu sehen sind», sagte er weiter.

Tatverdächtige wurde erschossen

Kurz nach 6.00 Uhr am Morgen war es Bordelon zufolge zu der häuslichen Auseinandersetzung gekommen, bei der ein Mann erwachsenen Alters geschossen habe. Dieser habe allein gehandelt. Zwei weitere Menschen seien verletzt worden. Der Tatverdächtige sei daraufhin geflüchtet und dann von der Polizei nach einer Verfolgungsjagd erschossen worden.

Shreveport im Nordwesten Louisianas liegt nah an der Grenze zu Texas. Sie ist nach New Orleans und Baton Rouge gemessen an den Einwohnern die drittgrösste Stadt des Bundesstaates.

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