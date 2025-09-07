  1. Privatkunden
Nach Renovierung Supermarktdach stürzt ein und verletzt drei Kundinnen

dpa

7.9.2025 - 16:46

Ein entspannter Wochenend-Einkauf entwickelt sich für einige Kunden in Südbaden zu einem Horror-Szenario: Plötzlich kracht das Dach ein. In den Fokus könnte eine kürzlich erfolgte Renovierung rücken.

DPA

07.09.2025, 16:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Samstagabend stürzt in Südbaden an der Grenze zur Schweiz das Dach eines Supermarkts teilweise ein.
  • Dabei werden drei Frauen verletzt, eine davon schwer.
  • Nach Angaben der Polizei war der Rewe-Markt in den vergangenen Wochen renoviert und erst Mitte August wiedereröffnet worden.
Mehr anzeigen

Beim Einsturz von Teilen eines Supermarktdachs am Samstagnachmittag im Süden von Baden-Württemberg sind nach aktuellen Informationen der Polizei drei Menschen verletzt worden. Drei Frauen seien verletzt worden, eine davon schwer. Sie sei noch im Krankenhaus. Bei den verletzten Frauen handle es sich um Kunden des Marktes. Die Opfer seien 20, 52 und 57 Jahre alt, teilte die Polizei mit. Zuvor hatte die Polizei von vier Verletzten gesprochen.

«Innerhalb von drei Sekunden sackte das Dach ab», sagt der stellvertretende Kommandant der Feuerwehr Lauchringen, Mike König, unter Berufung auf Kunden, die in dem Supermarkt waren. Seine Kollegen evakuierten den Markt ganz in der Nähe der Stadt Waldshut-Tiengen an der Schweizer Grenze. In dem Geschäft waren nach Angaben der Polizei 26 Menschen. Mit Wärmebildkameras suchten die Einsatzkräfte unter den Trümmern nach Verletzten.

Kabel löste sich. So kam es zum tödlichen Seilbahn-Unglück in Lissabon

Kabel löste sichSo kam es zum tödlichen Seilbahn-Unglück in Lissabon

«Das hätte viel schlimmer ausgehen können», resümiert König. «Wir haben Glück gehabt, dass so wenig im Markt los war und dass so wenige Leute an der Kasse anstanden.» Was gewesen wäre, wenn an den Kassen eine lange Schlange Kunden gestanden hätte, will sich der Feuerwehrmann gar nicht ausmalen. Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Technisches Hilfswerk (THW) rückten zu dem Einsatz aus. Auch ein Rettungshubschrauber flog die Gemeinde an. Rund 50 Feuerwehrleute waren bis in den Samstagabend hinein im Einsatz.

Supermarkt wurde erst kürzlich renoviert

Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr war der Rewe-Markt in den vergangenen Wochen renoviert und Mitte August wiedereröffnet worden. Welche Bauarbeiten dabei genau durchgeführt wurden und ob auch an dem Dach gearbeitet wurde, blieb vorerst unklar. Vom Unternehmen Rewe gab es bis zum späten Samstagabend keine Stellungnahme.

Vermutlich wird von den Ermittlern nun ein Sachverständiger eingesetzt, der den Grund für den Einsturz herausfinden soll. Die Polizei beschlagnahmte noch am Abend das Gebäude und sperrte es weiträumig ab. Zuvor drehte die Feuerwehr Strom, Wasser und Gas ab. Auch die Solaranlage auf dem Dach musste stromlos gestellt werden, damit von ihr keine Gefahr mehr ausgeht.

«Verheerendes Ende einer Liebesgeschichte». Influencer-Paar stirbt bei Offroad-Unfall – Umstände unklar

«Verheerendes Ende einer Liebesgeschichte»Influencer-Paar stirbt bei Offroad-Unfall – Umstände unklar

Die freiwilligen Feuerwehrleute gehen bei einer ersten Schätzung von einem Millionenschaden allein am Gebäude aus. Die Waren − besonders die gekühlten und gefrorenen − werden verderben.

Die Rewe Group sprach den Verletzten und allen Menschen, die sich zum Zeitpunkt des Unglücks im Markt befanden ihre Anteilnahme aus. Weitere Informationen würden folgen, sobald belastbare Erkenntnisse vorliegen.

