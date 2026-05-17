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Eine Person verletzt Polizei erschiesst entlaufenen Tiger bei Leipzig

dpa

17.5.2026 - 15:35

Die Polizei hat einen Tiger erschossen, der bei Leipzig entlaufen war.
Die Polizei hat einen Tiger erschossen, der bei Leipzig entlaufen war.
Arne Dedert/dpa (Symbolbild)

Ein entlaufener Tiger ist bei Leipzig erschossen worden, nachdem er aus einer privaten Anlage entkommen ist. Ein Mann wurde leicht verletzt. Die Polizei gibt Entwarnung für die Bevölkerung.

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DPA, Redaktion blue News

17.05.2026, 15:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein entlaufener Tiger ist nahe der deutschen Grossstadt Leipzig von der Polizei erschossen worden.
  • Das Tier wurde in einer privaten Anlage gehalten. Nach Polizeiangaben wurde in dem Gehege ein verletzter Mann gerettet und ins Spital gebracht.
  • Wegen der Möglichkeit, dass keine weiteren Tiere frei herumlaufen, will die Polizei das Gebiet mit einer Drohne überfliegen.
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Die Polizei hat am Nachmittag bei Leipzig einen entlaufenen Tiger erschossen. Das Tier war aus einer privaten Anlage entkommen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Ein Mann sei leicht verletzt worden.

«Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr mehr», sagte die Polizeisprecherin. Der Tiger sei in einer Gartenanlage erlegt worden. Wie dem Tier der Ausbruch gelungen sei, sei noch unklar. Das Tier sei in einer privaten Anlage in Schkeuditz Leipzig gehalten worden. In dem Gehege habe die Polizei einen verletzten Mann gerettet und ins Spital gebracht.

Dompteurin hält Grosskatzen in Gewerbegebiet

Weitere Details waren noch nicht zu erfahren. In Schkeuditz hält eine Tiger-Dompteurin in einem Gewerbegebiet Grosskatzen. Weitere Tiere seien nicht frei. Die Polizei wolle das Gelände mit einer Drohne überfliegen. Damit solle geklärt werden, dass auch wirklich keine weiteren Tiere frei herumlaufen.

Nach Medienberichten hatte es gegen die Dompteurin aus Leipzig in der Vergangenheit immer wieder Vorwürfe wegen der Tiger-Haltung gegeben.

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