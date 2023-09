Polizeibeamte fangen den 3,6 Meter langen Python ein. dpa

Was hat eine 3,6 Meter lange Würgeschlange in der Nacht auf einer Strasse in England zu suchen? Und wer fängt das Tier wieder ein, wenn Schlangen-Experten gerade nicht erreichbar sind?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Polizei in England hat ein ausgewachsenes Python-Exemplar eigenhändig eingefangen.

Die Würgeschlange war nachts unbeaufsichtigt auf einer Strasse in den West Midlands unterwegs.

Die West Midlands Police verband die Mitteilung über den mutigen Einsatz gleich noch mit einem Aufruf zu Bewerbungen. Mehr anzeigen

Ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei in der englischen Stadt West Bromwich: Wegen einer 3,6 Meter langen Würgeschlange mussten die Beamten in der Nacht zum Dienstag ausrücken, wie die West Midlands Police (WMP) mitteilte.

Um kurz nach 1.30 Uhr sei ein Anruf eingegangen, wonach sich ein gelber Python auf einer Strasse schlängelte. Normalerweise würde die Polizei in solchen Fällen die Spezialisten der Tierschutzorganisation RSPCA hinzuziehen. Weil diese aber nicht kommen konnten, seien die eigenen «mutigen» Beamten eingesprungen, heisst es in der Mitteilung.

Ihnen sei es gelungen, die Schlange sicher in das Polizeifahrzeug zu laden. Das Tier habe die Nacht anschliessend bei einem Tierarzt verbracht. Zu der Frage, woher die Schlange kam und wie sie sich auf die Strasse verirrt hatte, gab es zunächst keine Angaben.

Die West Midlands Police verband die Mitteilung gleich noch mit einem Aufruf zu Bewerbungen: «Können Sie sich vorstellen, in einem abwechslungsreichen Job mit täglich neuen Herausforderungen zu arbeiten? Werfen Sie noch heute einen Blick auf unsere WMP-Karriereseite.»

dpa/tgab