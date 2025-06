Josè Adolfo MacÌas Villamar wird nach seiner erneuten Festnahme von Soldaten und Polizisten bewacht. Keystone/Joffre Flores/AP/dpa

Mehr als ein Jahr war Ecudadors meistgesuchter Drogenboss auf der Flucht: Nun fand ihn die Polizei in einem Bunker. Seine dreijährige Tochter soll das Versteck aus Versehen verraten haben.

tafi/dpa Andreas Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Polizei in Ecuador hat einen gefürchteten Drogenboss verhaftet.

José Adolfo Macías Villamar, genannt «Fito», war 17 Monate auf der Flucht.

Aufgespürt wurde er, weil seine kleine Tochter versehentlich das Versteck verraten hat. Mehr anzeigen

Nach seinem Gefängnisausbruch vor mehr als einem Jahr haben Ecuadors Sicherheitskräfte den meistgesuchten Drogenboss des südamerikanischen Landes verhaftet. José Adolfo Macías Villamar, Anführer der mächtigen Bande Los Choneros, sei von einer Spezialeinheit der Polizei und des Militärs festgenommen worden, teilte Präsident Daniel Noboa auf der Plattform X mit.

El trabajo articulado de nuestras unidades investigativas junto al #BloqueDeSeguridad lograron la captura de alias “#Fito”, uno de los criminales más buscados y peligroso cabecilla del grupo armado organizado “Los Choneros” en #Manta.



Una operación ejecutada en el marco del… https://t.co/AF2NeA1vQs pic.twitter.com/15BmzdBAOk — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) June 25, 2025

Der unter dem Namen «Fito» bekannte Kriminelle war nach seinem Ausbruch vor 17 Monaten auf der Flucht. Nach Angaben der Polizei wurde der 45-Jährige in der westlichen Küstenstadt Manta, seinem Geburtsort, nach einer zehnstündigen Operation gefasst. Er wurde in einem unterirdischen Bunker in einem Haus gefunden, wie Medien berichteten. Laut der Zeitung «El Mercurio» soll seine drei Jahre alte Tochter aus Versehen sein Versteck verraten haben.

Macías Villamar soll nun in die USA ausgeliefert werden, wo er wegen Drogen- und Waffendelikten in New York angeklagt ist. Die US-Regierung gratulierte Ecuador zu der Festnahme. «Die Vereinigten Staaten unterstützen Ecuador in seinen Bemühungen, die grenzüberschreitende Kriminalität zu bekämpfen, um die regionale Sicherheit zu fördern», schrieb die US-Botschaft in der Hauptstadt Quito auf X.

Wichtiges Transitland für Kokain nach Europa

«Fito» wurde 2011 zu 34 Jahren Haft verurteilt. Als die Polizei ihn im Januar 2024 aus einem Gefängnis in Guayaquil in eine andere Haftanstalt verlegen wollte, fiel seine Flucht auf. Die Umstände sind bislang unklar. Kriminelle Banden lieferten sich damals in mehreren Haftanstalten des Landes heftige Auseinandersetzungen und nahmen Aufseher als Geiseln. In diesem Chaos soll ihm die Flucht gelungen sein. Erstmals war er bereits im Jahr 2013 aus der Haft geflohen.

Los Estados Unidos felicita el logro de las instituciones del orden del gobierno ecuatoriano para capturar a José Adolfo “Fito” Macías Villamar, líder de la organización criminal transnacional "Los Choneros". Los Estados Unidos apoya al Ecuador en sus esfuerzos para combatir el… https://t.co/sGmtyfAQi7 — US Embassy Ecuador (@USembassyEC) June 26, 2025

Die Gewalt nahm in Ecuador in den vergangenen Jahren dramatisch zu. Die Choneros kämpfen mit anderen Verbrechergruppen um die Kontrolle über Routen des Drogenschmuggels. Ecuador gilt als wichtiges Transitland für Kokain aus Kolumbien, Bolivien und Peru, das in die USA und nach Europa geschmuggelt wird.