Polizei findet in Luxusauto Bremsbeläge aus Holz

Bremsbeläge aus Holz bei einem Luxusauto. Bild: Polizeipräsidium Ludwigsburg

Bei einem Luxus-SUV funktionierten für den Neubesitzer die Bremsen nicht. Die Werkstatt entdeckte dann das Problem – die Bremsbeläge waren aus Holz. Jetzt ermittelt die Polizei.

Redaktion blue News Carsten Dörges

Der Schock beim Käufer eines Luxusautos über eine Auktionsplattform mit einem Neuwert von rund 100'000 Euro war riesig. Nachdem der SUV-Fahrer aus Ludwigsburg in Deutschland anhalten wollte, zeigten die Bremsen keinerlei Wirkung.

Der Mann verständigte sofort einen Abschleppdienst und die Polizei. Bei einem Autohaus wurden dann an den vorderen Felgen verbrannte Holzreste festgestellt.

Die Lösung dieses ungewöhnlichen Vorfalls wurde dann beim Ausbau der Räder entdeckt – die Bremsklötze waren aus Holz, passgenau zugeschnitten. Auf einem der Klötze war mit Filzstift sogar der Name eines Autoteilzulieferers notiert.

So was sieht man nicht alle Tage:

Holz statt Bremsbeläge! 🪵😳



Kreativ, aber lebensgefährlich.

Bremsen gehören in Profihände – nicht in die Werkstatt „Do it yourself“. pic.twitter.com/l1nWwuAt7o — Polizei Ludwigsburg (@PolizeiLB) October 30, 2025

«So was sieht man nicht alle Tage», teilt die Polizei Ludwigsburg mit. «Kreativ, aber lebensgefährlich.» Jetzt läuft eine Anzeige gegen den Erstbesitzer.