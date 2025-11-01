Polizei findet in Luxusauto Bremsbeläge aus Holz

Der Schock beim Käufer eines Luxusautos über eine Auktionsplattform mit einem Neuwert von rund 100'000 Euro war riesig. Nachdem der SUV-Fahrer aus Ludwigsburg in Deutschland anhalten wollte, zeigten die Bremsen keinerlei Wirkung.
Der Mann verständigte sofort einen Abschleppdienst und die Polizei. Bei einem Autohaus wurden dann an den vorderen Felgen verbrannte Holzreste festgestellt.
Die Lösung dieses ungewöhnlichen Vorfalls wurde dann beim Ausbau der Räder entdeckt – die Bremsklötze waren aus Holz, passgenau zugeschnitten. Auf einem der Klötze war mit Filzstift sogar der Name eines Autoteilzulieferers notiert.
So was sieht man nicht alle Tage: Holz statt Bremsbeläge! 🪵😳
Kreativ, aber lebensgefährlich. Bremsen gehören in Profihände – nicht in die Werkstatt „Do it yourself“. pic.twitter.com/l1nWwuAt7o