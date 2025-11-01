  1. Privatkunden
«So was sieht man nicht alle Tage» Polizei findet in Luxusauto Bremsbeläge aus Holz

Carsten Dörges

1.11.2025

Bremsbeläge aus Holz bei einem Luxusauto.
Bild: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Bild: Polizeipräsidium Ludwigsburg

Bei einem Luxus-SUV funktionierten für den Neubesitzer die Bremsen nicht. Die Werkstatt entdeckte dann das Problem – die Bremsbeläge waren aus Holz. Jetzt ermittelt die Polizei.

Redaktion blue News

01.11.2025, 18:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Mann aus Ludwigsburg in Deutschland kauft sich einen Luxus-SUV über eine Auktionsplattform.
  • Beim Bremsen musste er dann feststellen, dass keine Bremswirkung vorhanden war.
  • Die Werkstatt kam dem Problem auf den Grund – die Bremsbeläge waren aus Holz.
  • Jetzt ermittelt die Polizei.
Mehr anzeigen

Der Schock beim Käufer eines Luxusautos über eine Auktionsplattform mit einem Neuwert von rund 100'000 Euro war riesig. Nachdem der SUV-Fahrer aus Ludwigsburg in Deutschland anhalten wollte, zeigten die Bremsen keinerlei Wirkung.

Der Mann verständigte sofort einen Abschleppdienst und die Polizei. Bei einem Autohaus wurden dann an den vorderen Felgen verbrannte Holzreste festgestellt.

Die Lösung dieses ungewöhnlichen Vorfalls wurde dann beim Ausbau der Räder entdeckt – die Bremsklötze waren aus Holz, passgenau zugeschnitten. Auf einem der Klötze war mit Filzstift sogar der Name eines Autoteilzulieferers notiert.

«So was sieht man nicht alle Tage», teilt die Polizei Ludwigsburg mit. «Kreativ, aber lebensgefährlich.» Jetzt läuft eine Anzeige gegen den Erstbesitzer.

