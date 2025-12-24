  1. Privatkunden
Nach Leichenfund in Sevelen SG Drei tote Familienangehörige in Wohnung aufgefunden

SDA

24.12.2025 - 20:00

Nach dem Fund eines toten Mannes am Rheinufer in Sevelen SG am Mittwochmorgen sind in einer Wohnung in Vaduz (FL) drei weitere Tote gefunden worden.
Bild: Keystone

Nach dem Fund eines toten Mannes am Rheinufer in Sevelen SG sind in einer Wohnung in Vaduz (FL) drei weitere Tote gefunden worden. Laut der Polizei handelte es sich dabei um die Familie des Mannes.

Keystone-SDA

24.12.2025, 20:00

24.12.2025, 21:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Mittwochmorgen ist ein Toter am Rheinufer in Sevelen SG entdeckt worden.
  • Dabei handelte es sich um einen 41-jährigen Liechtensteiner.
  • Jetzt wurden von der Polizei drei weitere Tote in einer Wohnung in Vaduz entdeckt.
Mehr anzeigen

Am Rheinufer in Sevelen SG, unweit der Grenze zum Fürstentum Liechtenstein, war am Mittwochmorgen nördlich der alten Rheinbrücke ein Toter aufgefunden worden. Beim Toten handelte es sich laut der St. Galler Kantonspolizei um einen 41-jährigen Liechtensteiner.

Die Liechtensteiner Landespolizei führte daraufhin weitere Ermittlungen durch. In deren Verlauf wurden in einer Wohnung in der direkt auf der anderen Seite des Rheins liegenden Liechtensteiner Hauptstadt Vaduz drei weitere Tote aufgefunden, wie die Landespolizei am Heiligabend mitteilte. Die Leichen wurden gegen 16.25 Uhr entdeckt, teilte die Landespolizei am Abend auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit.

Mutter, Vater und Schwester sind tot

Nach ersten Erkenntnissen der Landespolizei handelte es sich bei den Verstorbenen um den 73-jährigen Vater, die 68-jährige Mutter sowie die 45-jährige Schwester des am Morgen am Rheinufer gefundenen, toten Mannes. Woran Letzterer verstorben war, blieb bis zum Mittwochabend unklar. Abklärungen dazu seien am laufen, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei dazu auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Die Kriminalpolizei der Landespolizei hat weitere Ermittlungen zu den drei tot aufgefundenen Familienmitglieder des Mannes mit einem Grossaufgebot übernommen. Die Ermittlungen würden in alle Richtungen geführt. Zur Todesursache bei den drei Verstorbenen machte die Liechtensteiner Landespolizei aufgrund der laufenden Ermittlungen vor Ort keine Angaben, wie sie auf Anfrage weiter mitteilte.

Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr. Aktuell gehe die Landespolizei von keinen weiteren Opfern aus, hiess es am Abend auf Anfrage.

