Polizei findet vermisste Frau tot in Auto-Dachbox

Nach einer Vermisstenanzeige findet die Polizei eine tote Frau bei der Überprüfung ihrer Anschrift. Die Leiche lag in einer Auto-Dachbox im Keller ihres Hauses. Ihr Sohn steht unter Mordverdacht.

Nach dem Fund einer toten Frau in einem Keller im baden-württembergischen Schramberg steht ihr Sohn unter dem Verdacht, sie ermordet zu haben. Der 20-Jährige sitzt in Untersuchungshaft, wie die Polizei in Konstanz und die Staatsanwaltschaft Rottweil am Dienstag mitteilten. Die Leiche lag demnach in einer Dachbox, einer Gepäckbox für Autos.

Eine Zeugin hatte die 54 Jahre alte Frau als vermisst gemeldet, wie die Ermittler weiter berichteten. Bei der Überprüfung ihrer Anschrift am Freitag habe die Polizei ihren leblosen Körper in der Box im Keller des Hauses gefunden. Die Leiche habe Spuren von äusserer Einwirkung gezeigt.

Eine Obduktion bestätigte, dass die Frau wahrscheinlich an Blutverlust starb, nachdem ihr mit einem stumpfen Gegenstand Verletzungen zugefügt worden waren. Noch vor Ort wurde der 20-Jährige festgenommen.

Der Verdacht gegen ihn erhärtete sich im Verlauf der Ermittlungen, wie es weiter hiess. Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Haftbefehl wegen Mordes, der nun erlassen wurde.