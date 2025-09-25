  1. Privatkunden
Verschwunden in der Normandie Polizei findet vermisstes Mädchen und verhaftet Freund des Vaters

SDA

25.9.2025 - 21:10

Die französiche Polizei hat in der Normandie ein vermisstes zwölfjähriges Mädchen gefunden.
Die französiche Polizei hat in der Normandie ein vermisstes zwölfjähriges Mädchen gefunden.
Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Das Verschwinden eines Mädchens in Frankreich versetzt die Behörden in Alarmbereitschaft. Sie finden das Kind – und ebenso einen verdächtigen Mann. Er soll eine kriminelle Vorgeschichte haben.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

25.09.2025, 21:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Frankreich wurde am Mittwoch eine Zwölfjährige als vermisst gemeldet.
  • Die Behörden suchten fieberhaft und haben das Mädchen mehr als 200 Kilometer von zu Hause entfernt entdeckt.
  • Die Polizei verhaftete einen Verdächtigen: Es handelt sich um einen Freund des Vaters. Der Mann ist vorbestraft und wird der Entführung beschuldigt.
Mehr anzeigen

Nach dem zwischenzeitigen Verschwinden eines zwölfjährigen Mädchens in der Normandie ist ein Mann festgenommen worden. Der Verdächtige und das Kind konnten in Montbert im Westen Frankreichs ausfindig gemacht werden. Das teilte die zuständige Staatsanwaltschaft mit, einige Stunden nachdem die französischen Behörden einen Entführungsalarm ausgelöst hatten.

Das Mädchen war laut Behördenangaben seit dem späten Mittwochabend vermisst worden. Seine Mutter und deren Lebenspartner hatten sich demnach an die Polizei gewandt. Auch nach dem 34-jährigen Verdächtigen wurde demnach gesucht.

Verdächtigter steht unter Vormundschaft

«Die Ermittlungen zeigen eine Beziehung zwischen der Minderjährigen und einem Freund des Vaters», hiess es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Der Verdächtige soll bereits wegen Gewaltdelikten verurteilt worden sein und unter Vormundschaft stehen.

Die Stadt, in der das Mädchen und der Mann gefunden wurden, ist mehr als 200 Kilometer entfernt vom Wohnort des Kindes. Die Minderjährige werde als Opfer angehört und betreut und anschliessend ihren Eltern übergeben, hiess es seitens der Staatsanwaltschaft. Der Verdächtige befinde sich unter anderem wegen des Vorwurfs der Entführung in Polizeigewahrsam.

