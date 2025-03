Im idyllischen Markgräflerland des südlichen Schwarzwalds machte die Polizei einen schrecklichen Fund. IMAGO/imagebroker

Schrecklichee Entdeckung im Markgräflerland des südlichen Schwarzwald: Die Polizei hat in einem Haus zwei Babyleichen gefunden. Gegen die minderjährige Mutter wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

afp/toko Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Polizei hat in einem Haus im südlichen Schwarzwald zwei Babyleichen gefunden.

Gegen die minderjährige Mutter der Säuglinge wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die baden-württembergische Polizei hat in einem Haus im Markgräflerland im südlichen Schwarzwald zwei Babyleichen gefunden. Gegen die minderjährige Mutter der Säuglinge sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, teilten die Beamten am Dienstag in Freiburg mit. Die Ermittlungen zur Todesursache dauerten noch an.

Demnach hatte die Polizei am 6. März einen Hinweis bekommen, wonach in einem Haus einer Gemeinde im Markgräflerland der Leichnam eines Säuglings gefunden wurde. Die mutmassliche Mutter habe eingeräumt, dass es ihr Kind sei. Das Ergebnis eines DNA-Abgleichs liege noch nicht vor.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen sei dann in dem Haus eine zweite Babyleiche gefunden worden. Auch in diesem Fall müsse die Mutterschaft noch abschliessend über die DNA geklärt werden. Bei beiden Säuglingen werde aufgrund des Auffindezustands davon ausgegangen, dass sie bereits vor längerer Zeit abgelegt wurden.

Auch die Ermittlungen zur Todesursache liefen noch. Wegen des jugendlichen Alters der tatverdächtigen mutmasslichen Mutter machte die Polizei zum Schutz von Persönlichkeitsrechten zunächst keine weiteren Angaben.