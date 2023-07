Polizei geht mit neuem Trick gegen «Klimakleber» vor

Die Polizei setzt bei der Entfernung der sogenannten «Klimakleber» eine neue Technik ein. Bild: Nadine Weigel/dpa

Blockieren Klimaaktivist*innen die Strasse, muss die Polizei schnell handeln. Ein neuer Trick soll ihr nun dabei helfen – und gleichzeitig das Verletzungsrisiko für die «Klimakleber» minimieren.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Deutsche Polizisten werden darin geschult, wie sie «Klimakleber» am schnellsten und sichersten vom Asphalt entfernen können.

Neben Sonnenblumenöl kommt seit Neuestem auch ein Faden zum Einsatz.

Die Methode gilt als besonders schnell und verringert das Verletzungsrisiko für die Aktivisten. Mehr anzeigen

Die Proteste gegen das Handeln der Politik in der Klimakrise – oder das Ausbleiben desselben – reissen nicht ab. In der vergangenen Woche gab es wieder in zahlreichen deutschen Städten Aktionen, darunter in Berlin und Nürnberg.

Bereits im Februar berichteten deutsche Medien von speziellen Schulungen, die Polizisten in Nordrhein-Westfallen nun absolvieren müssen, um den Umgang mit den «Klimaklebern» zu lernen, oder vielmehr: um zu lernen, wie man sie wieder von der Strasse entfernt.

Faden perfektioniert Technik

Dabei ging es vor allem darum, wie man mit Sonnenblumenöl – Olivenöl ist weniger gut geeignet – und Spachtel eine schnelle Wiederherstellung des regulären Strassenverkehrs gewährleisten kann.

Zu diesem Arsenal ist nun ein weiteres Werkzeug hinzugekommen: ein Bindfaden. Wie die «Berliner Zeitung» berichtet, wird der Faden «um das Handgelenk gelegt und dann kräftig gezogen». Das spare nicht nur Zeit, sondern reduziere auch das Verletzungsrisiko für die Aktivisten.

Die Zeitung berichtet vom Einsatz der neuen Technik bei den Protesten am vergangenen Freitag in Berlin.