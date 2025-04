Ein Bild von der Unglücksstelle: In New York ist ein Helikopter in den Hudson River gestürzt.

In New York City ist ein Helikopter verunglückt und offenbar in den Hudson River gestürzt. Dabei sollen sechs Menschen gestorben sein. An Bord befand sich offenbar auch eine Familie mit Kindern.

Ein Helikopter ist in der US-Millionenmetropole New York verunglückt. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei der Deutschen Presse-Agentur. Bislang gebe es allerdings keine weiteren gesicherten Informationen. Unter anderem «ABC News» berichtet, dass der Hudson River vor Manhattan die Unglücksstelle sei. Ein Augenzeuge sagte, ein Rotorblatt des Helikopters sei zerborsten, bevor die Maschine in den Fluss stürzte.

JUST IN: Helicopter crashes into Hudson River; no word on injuriespic.twitter.com/a5NsjAIrdD — BNO News Live (@BNODesk) April 10, 2025

An Bord sollen sich sechs Personen befunden haben: neben dem Piloten zwei weitere Erwachsene und drei Kinder. Alle Insassen konnten geborgen werden. War zunächst von mindestens drei Todesopfern die Rede, haben die Behörden gegenüber der Nachrichtenagentur AP mittlerweile bestätigt, dass sechs Menschen ums Leben gekommen sind.

