E-Bike-Räuber mit Waffe Niederländische Polizei erschiesst mutmasslichen Fahrrad-Dieb

SDA

21.9.2025 - 20:11

In Rotterdam wurde ein mutmasslicher E-Bike-Räuber erschossen. (Symbolbild)
In Rotterdam wurde ein mutmasslicher E-Bike-Räuber erschossen. (Symbolbild)
Bild: Friso Gentsch/dpa

Die niederländische Polizei hat einen mutmasslichen E-Bike-Räuber erschossen. Der Vorfall ereignete sich im Rotterdamer Vorort Capelle aan den IJssel. 

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

21.09.2025, 20:11

21.09.2025, 20:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im niederländischen Rotterdam wurde ein mutmasslicher Fahrrad-Räuber von der Polizei erschossen.
  • Der Vorfall ereignete sich in der Nähe eines Fast-Food-Restaurants in dem Rotterdamer Vorort Capelle aan den IJssel.
  • Zuvor hatte der Mann ein sogenanntes Fatbike unter Einsatz einer Schusswaffe erbeutet.
Mehr anzeigen

Die niederländische Polizei hat einen mutmasslichen E-Bike-Räuber erschossen. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe eines Fast-Food-Restaurants in dem Rotterdamer Vorort Capelle aan den IJssel. Angaben der Polizei auf X auf zufolge starb der Verdächtige am Sonntag noch am Ort des Geschehens.

Zuvor habe der Mann ein sogenanntes Fatbike unter Einsatz einer Schusswaffe erbeutet, berichtete die Nachrichtenagentur ANP. Angaben zum Opfer des Raubversuchs gab es zunächst nicht. Mehrere Rettungskräfte sowie ein Rettungshubschrauber seien im Einsatz gewesen. Wie bei Schusswaffengebrauch durch die Polizei üblich wurde eine Ermittlung zum Verhalten der beteiligten Beamten eingeleitet.

