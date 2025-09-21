In Rotterdam wurde ein mutmasslicher E-Bike-Räuber erschossen. (Symbolbild) Bild: Friso Gentsch/dpa

Die niederländische Polizei hat einen mutmasslichen E-Bike-Räuber erschossen. Der Vorfall ereignete sich im Rotterdamer Vorort Capelle aan den IJssel.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im niederländischen Rotterdam wurde ein mutmasslicher Fahrrad-Räuber von der Polizei erschossen.

Der Vorfall ereignete sich in der Nähe eines Fast-Food-Restaurants in dem Rotterdamer Vorort Capelle aan den IJssel.

Zuvor hatte der Mann ein sogenanntes Fatbike unter Einsatz einer Schusswaffe erbeutet. Mehr anzeigen

Die niederländische Polizei hat einen mutmasslichen E-Bike-Räuber erschossen. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe eines Fast-Food-Restaurants in dem Rotterdamer Vorort Capelle aan den IJssel. Angaben der Polizei auf X auf zufolge starb der Verdächtige am Sonntag noch am Ort des Geschehens.

N.a.v. het incident op het #Wisselspoor in #CapelleadIjssel hebben we een persoon aangehouden. De beroving vond plaats op het Wisselspoor. Het dodelijk schietincident op de Hoofdweg. https://t.co/R2SSM8MxKn — Politie Eenheid Rotterdam eo (@POL_Rotterdam) September 21, 2025

Zuvor habe der Mann ein sogenanntes Fatbike unter Einsatz einer Schusswaffe erbeutet, berichtete die Nachrichtenagentur ANP. Angaben zum Opfer des Raubversuchs gab es zunächst nicht. Mehrere Rettungskräfte sowie ein Rettungshubschrauber seien im Einsatz gewesen. Wie bei Schusswaffengebrauch durch die Polizei üblich wurde eine Ermittlung zum Verhalten der beteiligten Beamten eingeleitet.