«Krokodile sind wirklich überall» Polizei in Nordaustralien schlägt nach Überschwemmungen Alarm

Oliver Kohlmaier

8.3.2026

In Nordaustralien warnen die Behörden vor der Gefahr durch Krokodile.
In Nordaustralien warnen die Behörden vor der Gefahr durch Krokodile.
IMAGO/Christine Roth

«Bitte gehen Sie nicht ins Wasser»: Nach Überschwemmungen in Nordaustralien hat die Polizei eindringlich vor Krokodilen gewarnt.

,

Redaktion blue News, Agence France-Presse

08.03.2026, 19:40

08.03.2026, 19:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach Überschwemmungen in Nordaustralien warnen die Behörden eindringlich vor Krokodilen.
  • In der Region gingen am Wochenende starke Regenfälle nieder, die nun zu weitreichenden Überflutungen führen.
  • Im Norden Australiens leben Schätzungen zufolge mehr als 100'000 der Reptilien.
Mehr anzeigen

Krokodilalarm in Nordaustralien: Nach Überschwemmungen wegen starker Regenfälle hat die Polizei im Northern Territory eine Warnung vor den Reptilien ausgegeben.

«Die Krokodile sind wirklich überall», sagte der stellvertretende Einsatzleiter Shaun Gill am Sonntag: «Bitte gehen Sie nicht ins Wasser. Unsere Botschaft ist ziemlich deutlich.»

Vorfall in Australien. Teenager wird beim Fischen von Krokodil angegriffen – und überlebt

Vorfall in AustralienTeenager wird beim Fischen von Krokodil angegriffen – und überlebt

Über 100'000 Krokodile im Norden Australiens

In der Region gingen am Wochenende starke Regenfälle nieder. Die Stadt Katherine erlebte die schwersten Überschwemmungen seit mehr als 25 Jahren. Die Polizei brachte mehr als tausend Menschen im Northern Territory in Sicherheit, in entlegenen Ortschaften waren Helikopter und Flugzeuge im Einsatz.

Im Norden Australiens leben Schätzungen zufolge mehr als 100'000 Krokodile. Das Northern Territory ist eine der am am dünnsten besiedelten Regionen des Landes und wird oft von Extremwetter getroffen. Forschern zufolge steigt durch den Klimawandel das Risiko etwa von Buschbränden, Überschwemmungen und Wirbelstürmen.

