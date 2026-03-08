In der Region gingen am Wochenende starke Regenfälle nieder. Die Stadt Katherine erlebte die schwersten Überschwemmungen seit mehr als 25 Jahren. Die Polizei brachte mehr als tausend Menschen im Northern Territory in Sicherheit, in entlegenen Ortschaften waren Helikopter und Flugzeuge im Einsatz.
Im Norden Australiens leben Schätzungen zufolge mehr als 100'000 Krokodile. Das Northern Territory ist eine der am am dünnsten besiedelten Regionen des Landes und wird oft von Extremwetter getroffen. Forschern zufolge steigt durch den Klimawandel das Risiko etwa von Buschbränden, Überschwemmungen und Wirbelstürmen.
Krokodil-Angriff in der Lagune: Mann krault um sein Leben
Ein unachtsamer Schwimmer, eine trübe Lagune und ein gefrässiges Krokodil. Was dann passiert, halten Schaulustige auf ihrem Handy fest. Ein Lehrfilm zum Thema: Schwimme nie in unbekannten Gewässern.